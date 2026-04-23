「イケア」圧倒的1位、「とんかつ」「朝ラー」も…コスパ最強“モーニング”　お得なクーポンや二極化も

外食の朝食市場規模は過去最大となり、ファミレスやチェーン店などが朝食メニューを続々と強化。

モーニングの利用客が増えているといいます。

そこで今回、「イット！」では年間300日以上食べ歩く、モーニングを知り尽くした大木奈ハル子さんが選ぶ「コスパ最強モーニング・ベスト3」をご紹介！

第3位に選ばれたのは、つけ麺がおなじみの「つじ田」。皆さんのお目当ては「朝ラーメン」です。朝専用スープを使った朝限定中華そばには、軽い細麺につるっとしたワンタン。

朝でも食べやすい組み合わせです。さらに、大木奈さんイチ押しポイントが…。

モーニング愛好家・大木奈ハル子さん：

朝ラーメン＋白ご飯＋生卵（1個）がつくんです。

中華そばを頼むとご飯と生卵が無料。これでお値段は650円です。

続いて第2位はとんかつでおなじみ「松のや」。

モーニング愛好家・大木奈ハル子さん：

とんかつもめちゃくちゃお得なんですけど、朝からとんかつが重いという方が多いと思う。

そこで、大木奈さんオススメが、玉子かけご飯定食やソーセージエッグ定食など朝限定メニュー。ご飯にみそ汁、サラダ、のり選べる小鉢まで。品数豊富なこのラインアップが300円台から。

そして圧倒的1位に輝いたのは「イケア」です。

人気のシナモンロールに大きなハッシュドポテト。このモーニングセットが何と100円！

利益度外視にも思えるその背景とは？

IKEAフード担当・吉永ひかるさん：

まずはレストランでお得な体験をしていただき、ゆっくりと商品をお買い物いただく。

その狙いどおり来客数の増加にもつながっているといいます。

榎並大二郎キャスター：

モーニングの世界、まだまだ見ていきましょう。今、実はモーニングには押さえておきたいポイントがあるんです。

23日のキーワード「二極化する」モーニング。

1つ目が「安さで日常使い」。2つ目「高級感で“ご褒美に”」ということで、お得なキャンペーンをご紹介します。

吉野家が4月30日まで開催している「お得に朝活キャンペーン」。通常のモーニングでもお手ごろで、お値段は朝牛セットが税込みで519円、ハムエッグ牛小鉢定食は567円なんですが、これがキャンペーン中、毎朝4時から11時の間に税込み300円以上のお会計をしますと、100円引きのレシートクーポンが発行されるんです。発行日の当日から翌日の朝11時までの間に再びお店に行きますと、300円以上の1回のお会計につき100円引きで利用できちゃうということです。

モーニングのポイント2つ目「高級感でご褒美に」。休日のご褒美としてあえて奮発したモーニングを楽しみたいというタイプの方いらっしゃると思います。

そんな非日常を楽しみたいという方はこんなモーニングはいかがでしょうか。

異国の雰囲気漂うこちらのお店。訪れた人たちのお目当ては、きらっと輝く目玉焼きにカリッと焼かれたベーコン。メープルシロップもたっぷりで甘じょっぱさがやみつきのパンケーキや、サンドイッチなどのモーニングメニューが大人気なんです。

YOU KNOW WHAT オーナーシェフ・車田篤さん：

そんなにお安い値段ではないメニューもあるんですけど、プチぜいたくというか、日常の中で非日常を感じるっていうところ。

2000円前後の商品が多い中で、最近では海外旅行の代わりに“プチぜいたく”を求めて訪れる人が増えているそうなんです。

お得に始める朝もちょっとぜいたくをしたい朝も、いろんなモーニングの楽しみ方があるわけですね。

皆さんもご自身にぴったりのモーニング、探してみてはいかがでしょうか。