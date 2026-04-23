「イケア」圧倒的1位、「とんかつ」「朝ラー」も…コスパ最強“モーニング” お得なクーポンや二極化も
外食の朝食市場規模は過去最大となり、ファミレスやチェーン店などが朝食メニューを続々と強化。
モーニングの利用客が増えているといいます。
そこで今回、「イット！」では年間300日以上食べ歩く、モーニングを知り尽くした大木奈ハル子さんが選ぶ「コスパ最強モーニング・ベスト3」をご紹介！
第3位に選ばれたのは、つけ麺がおなじみの「つじ田」。皆さんのお目当ては「朝ラーメン」です。朝専用スープを使った朝限定中華そばには、軽い細麺につるっとしたワンタン。
朝でも食べやすい組み合わせです。さらに、大木奈さんイチ押しポイントが…。
モーニング愛好家・大木奈ハル子さん：
朝ラーメン＋白ご飯＋生卵（1個）がつくんです。
中華そばを頼むとご飯と生卵が無料。これでお値段は650円です。
続いて第2位はとんかつでおなじみ「松のや」。
モーニング愛好家・大木奈ハル子さん：
とんかつもめちゃくちゃお得なんですけど、朝からとんかつが重いという方が多いと思う。
そこで、大木奈さんオススメが、玉子かけご飯定食やソーセージエッグ定食など朝限定メニュー。ご飯にみそ汁、サラダ、のり選べる小鉢まで。品数豊富なこのラインアップが300円台から。
そして圧倒的1位に輝いたのは「イケア」です。
人気のシナモンロールに大きなハッシュドポテト。このモーニングセットが何と100円！
利益度外視にも思えるその背景とは？
IKEAフード担当・吉永ひかるさん：
まずはレストランでお得な体験をしていただき、ゆっくりと商品をお買い物いただく。
その狙いどおり来客数の増加にもつながっているといいます。
榎並大二郎キャスター：
モーニングの世界、まだまだ見ていきましょう。今、実はモーニングには押さえておきたいポイントがあるんです。
23日のキーワード「二極化する」モーニング。
1つ目が「安さで日常使い」。2つ目「高級感で“ご褒美に”」ということで、お得なキャンペーンをご紹介します。
吉野家が4月30日まで開催している「お得に朝活キャンペーン」。通常のモーニングでもお手ごろで、お値段は朝牛セットが税込みで519円、ハムエッグ牛小鉢定食は567円なんですが、これがキャンペーン中、毎朝4時から11時の間に税込み300円以上のお会計をしますと、100円引きのレシートクーポンが発行されるんです。発行日の当日から翌日の朝11時までの間に再びお店に行きますと、300円以上の1回のお会計につき100円引きで利用できちゃうということです。
モーニングのポイント2つ目「高級感でご褒美に」。休日のご褒美としてあえて奮発したモーニングを楽しみたいというタイプの方いらっしゃると思います。
そんな非日常を楽しみたいという方はこんなモーニングはいかがでしょうか。
異国の雰囲気漂うこちらのお店。訪れた人たちのお目当ては、きらっと輝く目玉焼きにカリッと焼かれたベーコン。メープルシロップもたっぷりで甘じょっぱさがやみつきのパンケーキや、サンドイッチなどのモーニングメニューが大人気なんです。
YOU KNOW WHAT オーナーシェフ・車田篤さん：
そんなにお安い値段ではないメニューもあるんですけど、プチぜいたくというか、日常の中で非日常を感じるっていうところ。
2000円前後の商品が多い中で、最近では海外旅行の代わりに“プチぜいたく”を求めて訪れる人が増えているそうなんです。
お得に始める朝もちょっとぜいたくをしたい朝も、いろんなモーニングの楽しみ方があるわけですね。
皆さんもご自身にぴったりのモーニング、探してみてはいかがでしょうか。