【RIZIN】平本蓮、毒舌も完全復活「皇治戦はお金と肩慣らしだけ」「朝倉未来は二度と“路上の伝説”を名乗るな」【独占インタビュー】
2024年7月28日に朝倉未来に1ラウンドでKO勝利してから、651日。ついに“令和の黒のカリスマ”平本蓮がRIZINのリングに帰ってくる。5月10日開催の『RIZIN.53』（GLION ARENA KOBE）で、長年の因縁のある皇治とスタンディングバウトルールで対戦が決定した。
【動画】平本蓮、会見後も朝倉未来＆皇治に不満爆発!?「二度と“路上の伝説”なんて名乗るな」
18日に東京ミッドタウン日比谷で行われた『超RIZIN.5』の会見でも大きな声援を集めた平本は、「俺の居場所はここしかないと思った。あの快感以上のものはない、この仕事をしていてよかったと思うし、試合はそれを超えてくる」と久々のリングに向けて高鳴る気持ちを明かした。
本物のドクターまで登場した皇治との会見を終えた直後、オリコンニュースは平本蓮に独占インタビューを実施。リング復帰を目前に控えてファイターとしての覚悟、皇治戦の目的、そして日比谷会見でバチバチにやりあった朝倉未来への思いをじっくり語ってもらった。
■ホロウェイのジムに大塚コーチと行くために「皇治戦でしっかりとした大金を作る
」
（インタビュー直前、SNSをチェックした平本が朝倉未来のX投稿を見つけて）
【平本】「俺が強い奴らと3戦してる間休んで復帰戦、皇治って…笑」とか投稿してるけど、マジでアイツは俺のことが好きですね（笑）。俺がコンプレックスでしょうがないんだろうな。ストーリーがどんどんできて面白いじゃん（笑）。
――対戦せずとも因縁が生まれていますね。さて、久しぶりに“試合前の平本蓮”にインタビューができて、我々も平本選手の復帰を喜んでおります。日比谷の会見は大声援を浴びましたが、特別な感覚を味わえましたか？
【平本】「俺の居場所はマジでここだ」っていうか、何物にも変えられない感覚だって思いました。あの会見に出て、早く試合がしたいって気持ちはあったんですけど、9月に集中しようとは思ってたんです。ただ、今回の皇治戦を受けた理由は、1番はお金。しっかりとした大金を作って、6月に（元UFCフェザー級王者の）マックス・ホロウェイのジム行きたいんです。今回はできれば自分のコーチの大塚（隆史）さんとかを連れて行きたいと思っていて。そうなると、滞在費とか資金的に大きな額が必要になるので、自己投資のためにサクッと試合しようかなと。それ以外にこの試合の価値は特に自分の中ではないんで。
――先日のDEEPのバックステージでホロウェイと2ショット撮影されていましたが、出稽古の話もされたんですね。
【平本】この試合って皇治しか喜ばないけど、自分が試合に出ることで榊原さんにも恩を売れるし。僕ら格闘家っていうのは、ファイトビジネスに生きてるんで。ファイトマネーの高さが評価だし、他の人も悔しかったら俺みたいにファイトマネー稼げばいいんですよ。
――平本選手が出場することで、神戸のファンも喜びます。
【平本】自分の妻の実家も大阪だし、関西にめっちゃ僕のファンが多くて、イベントやった時もすごく集まってくれたので、関西で試合したいなって思っていました。9月の『超RIZIN.5』が京セラドーム大阪で決まったんですけど、MMAではないけどもっと早くみんなの前で見せられるのうれしいです。もちろん、皇治との試合なんて発表したら、当たり前にアンチから「こんな試合見たくねえよ」って文句が来るのは予想できてたんですけど、そいつらはどうでもよくて。今回は一般の人たちに見てもらいたいなっていう気持ちがあるんで。皇治だったらやっぱ見られるじゃないですか。
――知名度のある皇治選手との一戦は、格闘技ファン以外からも注目を集めます。
【平本】部屋に閉じこもってパソコンで一生格闘家の悪口を探してるようなゴミなんかよりも、実際に会場でお金を落としに来てくれるファンの人や一般の人たちを喜ばせていきたいって思ったんで。もちろん本当に素晴らしい格オタもたくさんいますし、そういう方たちや自分のMMAの試合が好きなファンの方たちは、9月の試合を楽しみにしていてください。今回の皇治戦は単純に一般の人たちを盛り上がらせられるカードだと思うんで。
――神戸大会は通好みのカードが多かったので、平本選手と皇治選手の試合で華やかさが一気に出ました。
【平本】俺が出ないとチケット売れないでしょっていうのはあるんで。PPVでもいいんですけど、自分たちが面白い試合をして会場の空気を盛り上げるんで、ぜひ会場に見に来てほしいです。
――数年ぶりに平本選手がリングに上がる貴重な姿を見られる機会になります。
【平本】すごく貴重な機会になるし、復帰に向けた肩慣らしにいいかなと思ってます。
■「皇治は“ボクシングうまいキャラ”じゃなく、ただ耐えてるだけ。俺もディフェンス固めようかな（笑）」
――肩の負傷からの回復状況や、実戦感覚を取り戻すという点ではいかがですか。
【平本】うん、大丈夫かなって思いますし、あとは実戦で試合してみてというところなので。練習は問題なくやれてるけど、本番というか現場からはすごい遠のいているから。現場慣れというか現場の感覚を取り戻すにも、9月の復帰戦の前にこれを挟めて良かったっていう風にしたい。皇治は頭が固そうなんで、怪我だけしないように気をつけます。
――倒れない皇治選手からダウンを奪えば、凄まじい盛り上がりになりますね。
【平本】僕は何度もDMで皇治に「お前、ジムでボコボコにしてやるから来いよ、お前のYouTubeで撮影していいよ」って言ってるけど、あいつが「俺はお金がかかったところしかやらへんみたい。俺とやりたいなら榊原さんと話決めてきて」みたいなことしか言わないんで、武道家や格闘家を名乗るのをやめろって。そういう風にずっと因縁を持ってたというか一生喧嘩してたんですけど、皇治との試合ならこうやるっていう、何回も作戦を立ててたこともあるんで。やるからには、ホロウェイぐらいの有効打数で終わらせようかなっていう感じです（笑）。
――いつか対戦するかもしれないと、シミュレーションをされていた？
【平本】ぶっ飛ばすならこうやってやるって、頭の中でシミュレーションして体を動かすのがやっぱ好きなんで。だから、普段からいろんな選手とのシミュレーションをしています。
――皇治選手への対策も考えていたんですね。
【平本】俺ならこうやってぶっ飛ばすなみたいな、思い描いてたものがあるんで。でも、ボクシングじゃないんですけどね（笑）。皇治ってなんか謎に“ボクシングうまいキャラ”みたいになってますけど、ただ耐えてるだけじゃないですか。そこには乗らないようにしようかなと。
――相手のペースには乗らずに、ご自身の戦いをするということですね。
【平本】逆に俺がメイウェザーばりにディフェンス固めようかな。ディフェンスに割り切って、L字ガードで1発も当たらないっていう（笑）。
――弟の丈選手も神戸大会に出場しますが、ジムでの仕上がりはいかがですか？
【平本】丈も今回すごい強い相手（vs.飴山聖也）ですけど、今までの試合前で1番顔色がいい感じです。プロでRIZINに出場するのもちょっと慣れてきだろうし、練習量も相当やってブラックベルトジャパンにも行ったりして、すごくいい顔つきでやれてるなって。なんか、ジョリーとかに喧嘩を売られてますけど、そんなレベルの相手じゃなくて、飴山選手はもっとすげえ強いと思うんで。でも、丈の実力、秘めてる力っていうのはすごいものがあるので、頑張ってほしいです。
――兄弟同時出場は、そろって勝利した2023年の大みそか以来ですね。
【平本】本当は（篠塚）辰樹も出たかったみたいなんですけど、ちょっと間に合わなくなっちゃったんで。自分もいい雰囲気で、ジムもいい雰囲気になってきたので、皆さんぜひSTILL THE GOATへの入会を待ってます（笑）。
――神戸大会で他に注目しているカードはありますか？
【平本】（対戦カードをじっと見つめて）…無いっすね。だから自分が呼ばれたんだなっていう感じですかね。
■「俺より元暴走族の朝倉未来の方が人に迷惑かけてきただろ。俺は逮捕されたことないんで」
――9月の復帰戦で、いきなり朝倉未来選手と戦う可能性についてはどう考えていますか？
【平本】いや、朝倉未来はいつでもいいっすね。3回目とかもやりたいなっていう感じだし、僕からしたら朝倉未来はボーナスステージなので、10回ぐらいやって、10回いいお金が稼げるんで。大阪でいきなりやってもいいし、お金次第です。
――萩原京平選手が福岡大会で勝利していたら、対戦の可能性もあったと思いましたが…。
【平本】それこそ、萩原とやった相手（メヘウラ）と自分がやるのもアリかなとは思ったんですけど、体重オーバーしてきた選手を安易に使ってしまうのも、RIZINは競技団体としてどうなのかなっていう意見もあると思うんで。その辺も難しいかなっていう感じはしています。
――平本選手と戦わない場合、朝倉未来選手は大阪で誰とやるのがいいと思いますか？
【平本】皇治とやったらいいと思います。そもそも、朝倉未来が皇治とスタンディングバウトルールをやらなかったから、今回俺に話が来たんですよ。アイツが「皇治には打撃なら負けない」って言ってたのに、井原（良太郎）とか使って皇治とやらせようとしてたじゃないですか。でも、当の本人はやらないって、もうダサすぎやろっていう。お前がやらねぇから俺に回ってきたんだよ、お前がやれよと思いました。そんな因縁を使ってないで。
――結果的に、平本選手にも金銭的メリットのある試合に落ち着いたわけですね。
【平本】皇治のボクシングルールから逃げんのは、まじダサすぎる。そんなヤツいるんだなって、逆に末恐ろしさを感じましたね。さすが朝倉未来だなっていうか、「朝倉未来は最強じゃないといけない」みたいに言っといて、皇治からボクシングルール逃げるのはすごいなって。で、アイツこの前の会見で俺に「お前が欠場してどんだけの人に迷惑かけたと思ってんだよ」とか言ってたんすけど、お前の方がどう考えても少年院とか入ったりとか、さまざまな人間に迷惑かけてきて、お前がそれ言える立場じゃねえだろ。何が路上の伝説やねん。それをYA-MANとか斎藤裕選手が言ってくるなら、わかりますよ。いや朝倉未来、お前は路上の伝説とか言って、暴走族やってノーヘルでバイク乗って、赤信号しか走ったことありませんとか言ってるやつが、人に迷惑とか語ってる前に、お前は自分の行動を見つめ直したのかよって感じじゃないですか。そもそも、警察に迷惑をかけたり、少年院とか入ってるやつに、人に迷惑どうの言われたくないし、俺は逮捕されたことないんで。ふざけんなって、二度と路上の伝説なんて名乗るなって感じですよ。
――皇治選手も交通事故で世間を騒がせましたね。
【平本】俺よりも皇治の方がいろんな迷惑をかけて、刑事事件になってますから。俺の場合（ドーピング疑惑）は、別に法律上何の問題もないんで、はいどうぞっていう感じなんで。騒動が出ただけで検査結果も陰性で何も迷惑かけてないですから。俺が陽性だったら迷惑かけたことになりますよ、でも迷惑はかけてないですから。
――ところで、ボクシング好きの平本選手は、5月2日に東京ドームで開催される井上尚弥vs.中谷潤人の試合は見に行きますか？
【平本】皇治との試合も近いし、どうなのかなって感じですね。ただ、超ビッグゲストが来るって聞いたんで、その人と絡むかもしれないです。今は言えないんですけど、ビックリするような人が井上vs.中谷を見に来るみたいで、こっちで交流するかもしれない流れがあるんで、その辺はいい刺激になるかなっていう感じです。
●『RIZIN.53』
5月10日（日）神戸・GLION ARENA KOBE
会場チケットは各種プレイガイドで発売中
PPVはU-NEXT、ABEMAなど各プラットフォームで発売中
【動画】平本蓮、会見後も朝倉未来＆皇治に不満爆発!?「二度と“路上の伝説”なんて名乗るな」
18日に東京ミッドタウン日比谷で行われた『超RIZIN.5』の会見でも大きな声援を集めた平本は、「俺の居場所はここしかないと思った。あの快感以上のものはない、この仕事をしていてよかったと思うし、試合はそれを超えてくる」と久々のリングに向けて高鳴る気持ちを明かした。
■ホロウェイのジムに大塚コーチと行くために「皇治戦でしっかりとした大金を作る
」
（インタビュー直前、SNSをチェックした平本が朝倉未来のX投稿を見つけて）
【平本】「俺が強い奴らと3戦してる間休んで復帰戦、皇治って…笑」とか投稿してるけど、マジでアイツは俺のことが好きですね（笑）。俺がコンプレックスでしょうがないんだろうな。ストーリーがどんどんできて面白いじゃん（笑）。
――対戦せずとも因縁が生まれていますね。さて、久しぶりに“試合前の平本蓮”にインタビューができて、我々も平本選手の復帰を喜んでおります。日比谷の会見は大声援を浴びましたが、特別な感覚を味わえましたか？
【平本】「俺の居場所はマジでここだ」っていうか、何物にも変えられない感覚だって思いました。あの会見に出て、早く試合がしたいって気持ちはあったんですけど、9月に集中しようとは思ってたんです。ただ、今回の皇治戦を受けた理由は、1番はお金。しっかりとした大金を作って、6月に（元UFCフェザー級王者の）マックス・ホロウェイのジム行きたいんです。今回はできれば自分のコーチの大塚（隆史）さんとかを連れて行きたいと思っていて。そうなると、滞在費とか資金的に大きな額が必要になるので、自己投資のためにサクッと試合しようかなと。それ以外にこの試合の価値は特に自分の中ではないんで。
――先日のDEEPのバックステージでホロウェイと2ショット撮影されていましたが、出稽古の話もされたんですね。
【平本】この試合って皇治しか喜ばないけど、自分が試合に出ることで榊原さんにも恩を売れるし。僕ら格闘家っていうのは、ファイトビジネスに生きてるんで。ファイトマネーの高さが評価だし、他の人も悔しかったら俺みたいにファイトマネー稼げばいいんですよ。
――平本選手が出場することで、神戸のファンも喜びます。
【平本】自分の妻の実家も大阪だし、関西にめっちゃ僕のファンが多くて、イベントやった時もすごく集まってくれたので、関西で試合したいなって思っていました。9月の『超RIZIN.5』が京セラドーム大阪で決まったんですけど、MMAではないけどもっと早くみんなの前で見せられるのうれしいです。もちろん、皇治との試合なんて発表したら、当たり前にアンチから「こんな試合見たくねえよ」って文句が来るのは予想できてたんですけど、そいつらはどうでもよくて。今回は一般の人たちに見てもらいたいなっていう気持ちがあるんで。皇治だったらやっぱ見られるじゃないですか。
――知名度のある皇治選手との一戦は、格闘技ファン以外からも注目を集めます。
【平本】部屋に閉じこもってパソコンで一生格闘家の悪口を探してるようなゴミなんかよりも、実際に会場でお金を落としに来てくれるファンの人や一般の人たちを喜ばせていきたいって思ったんで。もちろん本当に素晴らしい格オタもたくさんいますし、そういう方たちや自分のMMAの試合が好きなファンの方たちは、9月の試合を楽しみにしていてください。今回の皇治戦は単純に一般の人たちを盛り上がらせられるカードだと思うんで。
――神戸大会は通好みのカードが多かったので、平本選手と皇治選手の試合で華やかさが一気に出ました。
【平本】俺が出ないとチケット売れないでしょっていうのはあるんで。PPVでもいいんですけど、自分たちが面白い試合をして会場の空気を盛り上げるんで、ぜひ会場に見に来てほしいです。
――数年ぶりに平本選手がリングに上がる貴重な姿を見られる機会になります。
【平本】すごく貴重な機会になるし、復帰に向けた肩慣らしにいいかなと思ってます。
■「皇治は“ボクシングうまいキャラ”じゃなく、ただ耐えてるだけ。俺もディフェンス固めようかな（笑）」
――肩の負傷からの回復状況や、実戦感覚を取り戻すという点ではいかがですか。
【平本】うん、大丈夫かなって思いますし、あとは実戦で試合してみてというところなので。練習は問題なくやれてるけど、本番というか現場からはすごい遠のいているから。現場慣れというか現場の感覚を取り戻すにも、9月の復帰戦の前にこれを挟めて良かったっていう風にしたい。皇治は頭が固そうなんで、怪我だけしないように気をつけます。
――倒れない皇治選手からダウンを奪えば、凄まじい盛り上がりになりますね。
【平本】僕は何度もDMで皇治に「お前、ジムでボコボコにしてやるから来いよ、お前のYouTubeで撮影していいよ」って言ってるけど、あいつが「俺はお金がかかったところしかやらへんみたい。俺とやりたいなら榊原さんと話決めてきて」みたいなことしか言わないんで、武道家や格闘家を名乗るのをやめろって。そういう風にずっと因縁を持ってたというか一生喧嘩してたんですけど、皇治との試合ならこうやるっていう、何回も作戦を立ててたこともあるんで。やるからには、ホロウェイぐらいの有効打数で終わらせようかなっていう感じです（笑）。
――いつか対戦するかもしれないと、シミュレーションをされていた？
【平本】ぶっ飛ばすならこうやってやるって、頭の中でシミュレーションして体を動かすのがやっぱ好きなんで。だから、普段からいろんな選手とのシミュレーションをしています。
――皇治選手への対策も考えていたんですね。
【平本】俺ならこうやってぶっ飛ばすなみたいな、思い描いてたものがあるんで。でも、ボクシングじゃないんですけどね（笑）。皇治ってなんか謎に“ボクシングうまいキャラ”みたいになってますけど、ただ耐えてるだけじゃないですか。そこには乗らないようにしようかなと。
――相手のペースには乗らずに、ご自身の戦いをするということですね。
【平本】逆に俺がメイウェザーばりにディフェンス固めようかな。ディフェンスに割り切って、L字ガードで1発も当たらないっていう（笑）。
――弟の丈選手も神戸大会に出場しますが、ジムでの仕上がりはいかがですか？
【平本】丈も今回すごい強い相手（vs.飴山聖也）ですけど、今までの試合前で1番顔色がいい感じです。プロでRIZINに出場するのもちょっと慣れてきだろうし、練習量も相当やってブラックベルトジャパンにも行ったりして、すごくいい顔つきでやれてるなって。なんか、ジョリーとかに喧嘩を売られてますけど、そんなレベルの相手じゃなくて、飴山選手はもっとすげえ強いと思うんで。でも、丈の実力、秘めてる力っていうのはすごいものがあるので、頑張ってほしいです。
――兄弟同時出場は、そろって勝利した2023年の大みそか以来ですね。
【平本】本当は（篠塚）辰樹も出たかったみたいなんですけど、ちょっと間に合わなくなっちゃったんで。自分もいい雰囲気で、ジムもいい雰囲気になってきたので、皆さんぜひSTILL THE GOATへの入会を待ってます（笑）。
――神戸大会で他に注目しているカードはありますか？
【平本】（対戦カードをじっと見つめて）…無いっすね。だから自分が呼ばれたんだなっていう感じですかね。
■「俺より元暴走族の朝倉未来の方が人に迷惑かけてきただろ。俺は逮捕されたことないんで」
――9月の復帰戦で、いきなり朝倉未来選手と戦う可能性についてはどう考えていますか？
【平本】いや、朝倉未来はいつでもいいっすね。3回目とかもやりたいなっていう感じだし、僕からしたら朝倉未来はボーナスステージなので、10回ぐらいやって、10回いいお金が稼げるんで。大阪でいきなりやってもいいし、お金次第です。
――萩原京平選手が福岡大会で勝利していたら、対戦の可能性もあったと思いましたが…。
【平本】それこそ、萩原とやった相手（メヘウラ）と自分がやるのもアリかなとは思ったんですけど、体重オーバーしてきた選手を安易に使ってしまうのも、RIZINは競技団体としてどうなのかなっていう意見もあると思うんで。その辺も難しいかなっていう感じはしています。
――平本選手と戦わない場合、朝倉未来選手は大阪で誰とやるのがいいと思いますか？
【平本】皇治とやったらいいと思います。そもそも、朝倉未来が皇治とスタンディングバウトルールをやらなかったから、今回俺に話が来たんですよ。アイツが「皇治には打撃なら負けない」って言ってたのに、井原（良太郎）とか使って皇治とやらせようとしてたじゃないですか。でも、当の本人はやらないって、もうダサすぎやろっていう。お前がやらねぇから俺に回ってきたんだよ、お前がやれよと思いました。そんな因縁を使ってないで。
――結果的に、平本選手にも金銭的メリットのある試合に落ち着いたわけですね。
【平本】皇治のボクシングルールから逃げんのは、まじダサすぎる。そんなヤツいるんだなって、逆に末恐ろしさを感じましたね。さすが朝倉未来だなっていうか、「朝倉未来は最強じゃないといけない」みたいに言っといて、皇治からボクシングルール逃げるのはすごいなって。で、アイツこの前の会見で俺に「お前が欠場してどんだけの人に迷惑かけたと思ってんだよ」とか言ってたんすけど、お前の方がどう考えても少年院とか入ったりとか、さまざまな人間に迷惑かけてきて、お前がそれ言える立場じゃねえだろ。何が路上の伝説やねん。それをYA-MANとか斎藤裕選手が言ってくるなら、わかりますよ。いや朝倉未来、お前は路上の伝説とか言って、暴走族やってノーヘルでバイク乗って、赤信号しか走ったことありませんとか言ってるやつが、人に迷惑とか語ってる前に、お前は自分の行動を見つめ直したのかよって感じじゃないですか。そもそも、警察に迷惑をかけたり、少年院とか入ってるやつに、人に迷惑どうの言われたくないし、俺は逮捕されたことないんで。ふざけんなって、二度と路上の伝説なんて名乗るなって感じですよ。
――皇治選手も交通事故で世間を騒がせましたね。
【平本】俺よりも皇治の方がいろんな迷惑をかけて、刑事事件になってますから。俺の場合（ドーピング疑惑）は、別に法律上何の問題もないんで、はいどうぞっていう感じなんで。騒動が出ただけで検査結果も陰性で何も迷惑かけてないですから。俺が陽性だったら迷惑かけたことになりますよ、でも迷惑はかけてないですから。
――ところで、ボクシング好きの平本選手は、5月2日に東京ドームで開催される井上尚弥vs.中谷潤人の試合は見に行きますか？
【平本】皇治との試合も近いし、どうなのかなって感じですね。ただ、超ビッグゲストが来るって聞いたんで、その人と絡むかもしれないです。今は言えないんですけど、ビックリするような人が井上vs.中谷を見に来るみたいで、こっちで交流するかもしれない流れがあるんで、その辺はいい刺激になるかなっていう感じです。
●『RIZIN.53』
5月10日（日）神戸・GLION ARENA KOBE
会場チケットは各種プレイガイドで発売中
PPVはU-NEXT、ABEMAなど各プラットフォームで発売中