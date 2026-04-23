「20〜34歳女性」に人気の40代男優ランキング！ 同率1位は「櫻井翔」、もう1人は？
「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、20〜34歳女性（F1層）を対象に「20〜34歳女性に人気の40代男優ランキング」に関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
1位は、嵐の櫻井翔さんでした。
2026年開催のミラノ・コルティナ冬季五輪で日本テレビ系のスペシャルキャスターを務めるほか、バラエティー番組『櫻井信五の鬼スケ旅』（日本テレビ系）に出演するなど、知性あふれる活躍が続いています。
同じく1位は、嵐の松本潤さんでした。
2025年7月期の日曜劇場『19番目のカルテ』（TBS系）で主演を務めたほか、佐川急便のCM『今日も、SAGAWAがいます。』篇に出演するなど、多方面で高い注目を集めています。
(文:All About ニュース編集部)
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同率1位：櫻井翔
1位は、嵐の櫻井翔さんでした。
2026年開催のミラノ・コルティナ冬季五輪で日本テレビ系のスペシャルキャスターを務めるほか、バラエティー番組『櫻井信五の鬼スケ旅』（日本テレビ系）に出演するなど、知性あふれる活躍が続いています。
同率1位：松本潤
同じく1位は、嵐の松本潤さんでした。
2025年7月期の日曜劇場『19番目のカルテ』（TBS系）で主演を務めたほか、佐川急便のCM『今日も、SAGAWAがいます。』篇に出演するなど、多方面で高い注目を集めています。
(文:All About ニュース編集部)