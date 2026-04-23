森本天が逃げ切りでツアー通算2勝目 2位にアマチュア天羽さくら【ネクヒロ第4戦】
＜Sanrio Smile Golf Tournament 最終日（2日間競技）◇23日◇グレートアイランド倶楽部（千葉）◇6,368ヤード・パー72＞JLPGAツアーへの登竜門・マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー第4戦「Sanrio Smile Golf Tournament」が千葉県にあるグレートアイランド倶楽部で行われ、単独首位からスタートした森本天がトータル9アンダーまでスコアを伸ばして2024年以来のツアー通算2勝目を挙げた。
圧巻プレーを見逃すな！雨のグレートアイランド決戦LIVE配信アーカイブ
4打差のトータル５アンダー2位にアマチュアの天羽さくら、トータル４アンダーの3位に飯島早織、トータル３アンダーの4位タイに林亜莉奈、高橋茉夢、江河鈴、安藤百香が入った。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
第4戦最終結果 リーダーボード
ネクヒロ経由JLPGAへ！韓国からきたチェ・イソは今季日本プロテスト受験【ネクヒロ第4戦】
クラブを大幅入れ替えも安定の秘密はボール ネクヒロ大内瑞喜はレッスンしながら初Vへ【ネクヒロ第4戦】
台湾ツアーVから凱旋！園田結莉亜が台湾→ネクヒロ連勝へ「喉から手が出るほど」【ネクヒロ第4戦】
同伴者が卵を産む瞬間を目撃！ 不正を働くゴルファーには何て言うのが正解？
圧巻プレーを見逃すな！雨のグレートアイランド決戦LIVE配信アーカイブ
4打差のトータル５アンダー2位にアマチュアの天羽さくら、トータル４アンダーの3位に飯島早織、トータル３アンダーの4位タイに林亜莉奈、高橋茉夢、江河鈴、安藤百香が入った。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
第4戦最終結果 リーダーボード
ネクヒロ経由JLPGAへ！韓国からきたチェ・イソは今季日本プロテスト受験【ネクヒロ第4戦】
クラブを大幅入れ替えも安定の秘密はボール ネクヒロ大内瑞喜はレッスンしながら初Vへ【ネクヒロ第4戦】
台湾ツアーVから凱旋！園田結莉亜が台湾→ネクヒロ連勝へ「喉から手が出るほど」【ネクヒロ第4戦】
同伴者が卵を産む瞬間を目撃！ 不正を働くゴルファーには何て言うのが正解？