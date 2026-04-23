お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一（52）が22日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）に出演。M-1で優勝した際、懐にしのばせていた物を明かす場面があった。

この日のテーマは「運を自力で上げる方法」。メンタル教育家の飯山晄朗氏は、サッカーのPKの場面などでは、自分が決めると喜んでくれる人の顔を思い浮かべると、いける、ありがたいといった気持ちになると説明した。

続けて「国のためとか、みんなのためってやっちゃうと、ぼやけちゃうんですよね。この人、の方がいいです」と特定の人物が良いともアドバイスした。

小杉は「M-1のとき、その年の直前に中学生ぐらいから飼っていた犬が亡くなったんですよ」と回顧。「その時埋葬した骨を弟からもらったんで。ポケットに入れていたんですよ」と2005年の第5回M-1グランプリで優勝した際に、遺骨を胸にしまっていたと告白した。

「緊張するかなと思って、一人じゃないと思って」と小杉。「それもひょっとしたら落ち着く（要因の）一つやったんですか」と続けると、飯山氏は「例えばお亡くなりになられた方だったら、余計にやっぱり見てくれているとか、喜んでくれている笑顔とか思い浮かべやすいと思うんですよね」と解説した。