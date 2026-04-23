リップガーディアンのリップライナーで叶う♡バブみ唇が旬顔に

トレンドの“バブみ顔”を叶えたいなら、唇の印象づくりがカギ♡そんな願いに応えてくれるのが、リップガーディアンから登場する新作リップライナー。粘膜カラーで自然にふっくらとした唇を演出し、可愛らしさと大人の上品さを両立してくれます。毎日のメイクに取り入れるだけで、ぐっと旬顔に近づける注目アイテムです♪

バブみ唇を叶える新作ライナー

「リップガーディアンN バブみリップライナー」は、明るめの粘膜カラーで唇を自然に拡張し、ふっくらとした印象に仕上げるアイテム。

中顔面短縮効果も期待でき、トレンド感のある“バブみ顔”を簡単に演出できます。

汗・水・皮脂に強く、長時間落ちにくいのも嬉しいポイント。さらに、削らずに使えるくり出しタイプで手軽に使えるのも魅力です。

リップガーディアンN バブみリップライナー



価格：1,320円（税込）

コラーゲン・ヒアルロン酸・ローヤルゼリーエキス（すべてうるおい成分）配合で、メイクしながら唇ケアも叶えます。

カラー：全2色（01 バブみピンク／02 バブみベージュ）

発売日：2026年5月14日(木)全国発売

※表示価格はメーカー希望小売価格です。

ナチュラグラッセのベースメイク新作♡透明感続く夏肌アイテム登場

人気リップシリーズも要チェック

価格：1,650円（税込）

リップガーディアンシリーズでは、他にも魅力的なリップアイテムが展開中。

「リップガーディアンN シロップラップティント」は、透明感カラーと蜜のようなツヤが続く“色もちつや蜜リップ”。唇にトップコート層を形成し、色・ツヤ・うるおいを長時間キープします。

カラー：全4色（01 キャンディシロップ、02 ローズミスト、03 チャイティー、04 ポメロフィグ）

発売日：2026年3月19日(木)

価格：1,540円（税込）

さらに「リップガーディアン メロウラッピングルージュ」は、ジェルコート膜で唇に密着し、粘膜のようなツヤを演出。

カラー：全5色（01 ラテムーン、03 ブラッディムーン、04 カシスムーン、05 ピオニームーン、06 ミューズムーン）

発売日：2026年3月19日(木)

カラー選びで印象チェンジ

「バブみリップライナー」は、ブルべ・イエベなどのパーソナルカラーに合わせて選ぶのはもちろん、普段使っているリップに重ねることで印象チェンジも楽しめます。

ナチュラルな血色感をプラスしたい日はピンク系、落ち着いた雰囲気にしたい日はベージュ系と、シーンに合わせた使い分けがおすすめ。ひと塗りで印象が変わるから、メイクの幅がぐっと広がります♡

旬顔は唇からアップデート

トレンドのバブみ顔を叶えるなら、まずは唇からアップデートしてみて。リップガーディアンのリップライナーは、手軽にふっくら可愛い印象を作りながら、長時間キープも叶える優秀アイテムです。

さらにシリーズ使いで、ツヤや色もちもアップ♡毎日のメイクに取り入れて、自分らしい旬の表情を楽しんでみてください♪