ガスト『ポケモン』特別メニュー開始で大反響 全4品で「フシギダネ！君に決めた！」
ガストで23日日、『ポケモン』とのキャンペーンがスタートした。ガスト全店にて、子どもから大人まで家族で楽しめるおいしいメニューを提供し、ネット上で話題になっている。
【写真】ヒトカゲのパスタ＆ゼニガメのかき氷＆ピカチュウのハンバーグ
提供メニューは全4品で、ネット上では「ポケモン×ガストに来ました！メニューや店内もポケモン仕様で可愛い いただくメニューは、フシギダネ！君に決めた！！タコライス普通に美味しそう！！」「ココスでウマ娘ならぬ ガストでポケモン ピックめっちゃしっかりしてるし、ペーパーかわいいぞ！」「ガストきた！コースターかわいい」などの声が出ている。
【特別メニュー】ピカチュウの“しっぽ”で開くハンバーグ他、楽しい全4品
しっぽ型カッターでホイルを開く体験や、ポケモンのわざを表現した“たべるぼうけん”メニューが登場。専用デザインのホイルや敷紙、ピックなども付いてテーブルを楽しく彩る。
【選べるオリジナルグッズ】ゆらゆら揺れるアクスタorフレンダピック
対象メニューのご注文で“ぼうけんの思い出”を持ち帰れるグッズが付いてくる。
【店内体験】ガスト店内のあちこちでポケモンに出会える
記念撮影ができるフォトパネルやポケモンの座席カード、親子で遊べるクイズなど、店内でも“ポケモンたちと出会うぼうけん”を楽しめる。
■コラボメニュー
・ピカチュウのしっぽカッター付きホイル包みチーズINハンバーグ 1,299円（税込1,429円）
30周年記念デザインのホイルを、ピカチュウの「しっぽ型ホイルカッター」で切り開く体験型メニューです。熱々のミニチーズINハンバーグから溢れるチーズのコクと、自分で開けるワクワク感を同時に楽しめる。
・ヒトカゲの“ほのおのうず”ミートソースパスタ 1,099円（税込1,209円）
ヒトカゲの「ほのおのうず」を、トルネードポテトでダイナミックに表現しました。濃厚なミートソースパスタに、外はカリッと中はホクホクのポテトを絡めて食べる満足感たっぷりの一皿です。
・フシギダネの“はっぱカッター”タコライス 1,099円（税込1,209円）
フシギダネの「はっぱカッター」を表現したチップスをトッピングし、彩り豊かな野菜でわざの鮮やかさを演出しています。チップス、お肉、野菜の食感のハーモニーが楽しめるタコライスです。
・ゼニガメの“なみのり”かき氷サンデー 799円（税込879円）
ゼニガメの「なみのり」を表現した爽やかなブルーのラムネ味かき氷に、ソフトクリームを合わせたひんやりデザートです。付属の「パチパチアメ」をかけると、口の中で弾ける感覚が楽しめます。
（C）Pokemon. （C）Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。
【写真】ヒトカゲのパスタ＆ゼニガメのかき氷＆ピカチュウのハンバーグ
提供メニューは全4品で、ネット上では「ポケモン×ガストに来ました！メニューや店内もポケモン仕様で可愛い いただくメニューは、フシギダネ！君に決めた！！タコライス普通に美味しそう！！」「ココスでウマ娘ならぬ ガストでポケモン ピックめっちゃしっかりしてるし、ペーパーかわいいぞ！」「ガストきた！コースターかわいい」などの声が出ている。
しっぽ型カッターでホイルを開く体験や、ポケモンのわざを表現した“たべるぼうけん”メニューが登場。専用デザインのホイルや敷紙、ピックなども付いてテーブルを楽しく彩る。
【選べるオリジナルグッズ】ゆらゆら揺れるアクスタorフレンダピック
対象メニューのご注文で“ぼうけんの思い出”を持ち帰れるグッズが付いてくる。
【店内体験】ガスト店内のあちこちでポケモンに出会える
記念撮影ができるフォトパネルやポケモンの座席カード、親子で遊べるクイズなど、店内でも“ポケモンたちと出会うぼうけん”を楽しめる。
■コラボメニュー
・ピカチュウのしっぽカッター付きホイル包みチーズINハンバーグ 1,299円（税込1,429円）
30周年記念デザインのホイルを、ピカチュウの「しっぽ型ホイルカッター」で切り開く体験型メニューです。熱々のミニチーズINハンバーグから溢れるチーズのコクと、自分で開けるワクワク感を同時に楽しめる。
・ヒトカゲの“ほのおのうず”ミートソースパスタ 1,099円（税込1,209円）
ヒトカゲの「ほのおのうず」を、トルネードポテトでダイナミックに表現しました。濃厚なミートソースパスタに、外はカリッと中はホクホクのポテトを絡めて食べる満足感たっぷりの一皿です。
・フシギダネの“はっぱカッター”タコライス 1,099円（税込1,209円）
フシギダネの「はっぱカッター」を表現したチップスをトッピングし、彩り豊かな野菜でわざの鮮やかさを演出しています。チップス、お肉、野菜の食感のハーモニーが楽しめるタコライスです。
・ゼニガメの“なみのり”かき氷サンデー 799円（税込879円）
ゼニガメの「なみのり」を表現した爽やかなブルーのラムネ味かき氷に、ソフトクリームを合わせたひんやりデザートです。付属の「パチパチアメ」をかけると、口の中で弾ける感覚が楽しめます。
（C）Pokemon. （C）Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。