23日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数84、値下がり銘柄数463と、値下がりが優勢だった。



個別では犬猫生活<556A>がストップ高。ＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422>は一時ストップ高と値を飛ばした。カウリス<153A>、Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>、グローバルウェイ<3936>、コアコンセプト・テクノロジー<4371>、Ｋｕｄａｎ<4425>など10銘柄は年初来高値を更新。クリングルファーマ<4884>、エスユーエス<6554>、セイワホールディングス<523A>、ＡＣＳＬ<6232>、ジャパンＭ＆Ａソリューション<9236>は値上がり率上位に買われた。



一方、インテグループ<192A>、グロースエクスパートナーズ<244A>、Ｓｃｈｏｏ<264A>、夢展望<3185>、ミラタップ<3187>など33銘柄が年初来安値を更新。フリー<4478>、アクセルスペースホールディングス<402A>、ブルーイノベーション<5597>、ジェリービーンズグループ<3070>、ミーク<332A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース