◆米大リーグ レッドソックス１―４ヤンキース（２２日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）は今季９度目の欠場となった。先発を外れてベンチスタート。相手先発フリードが８回無失点と好投、２番手・左腕ヘッドリックが救援する「左ー左」の継投に代打の機会もなかった。チームは９回に１点を返したが連敗。ア・リーグ東地区の首位ヤンキースとのゲーム差は「６」となった。

最終回にデュランの中前適時打で、屈辱の２試合連続完封負けは阻止したものの、反撃もそこまで。ベンチでヘルメットを被って代打に備えていた吉田の出番はなかった。

「フリードがとてもよかった。でも、我々ももう少し何とかすべきだった。何とか打破する道をみつけなければいけない」。前カードのタイガース・スクバル、バルデスに続き、エリート・サウスポーを攻略できず、コーラ監督は肩を落とした。

ヤ軍先発は昨年１９勝でリーグ最多勝のフリード。レ軍は２回無死一、二塁から３連続三振で得点機を逸すると、４回一死二塁からは打者１４人連続凡退。フリードに球数１００球で８回３安打無失点に封じられた。

昨年のワイルドカードシリーズの再戦となった今季初の宿敵対決は２連敗。唯一の光明は、３番手で救援し、メジャー・デビューした左腕リベラが３回１／３を１安打無失点と好投したこと。プエルトリコ代表として出場した３月のＷＢＣでの活躍が注目された２２歳は、２日前に２Ａから３Ａに昇格し、所属わずか１日の３Ａでは登板することなく、メジャーに昇格。シンデレラボーイが、逸材ぶりを発揮した。

現地２３日の第３戦は、ヤ軍先発はシュリトラー。昨年１０月２日のワイルドカード第３戦で１２三振を奪われ、８回無失点に抑えられた２５歳右腕だ。その試合で吉田は２安打と孤軍奮闘しており、２試合ぶりの先発復帰が期待される。