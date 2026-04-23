バイエルンが2冠に王手! レバークーゼン撃破で6年ぶりDFBポカール決勝進出
[4.22 DFBポカール準決勝 レバークーゼン 0-2 バイエルン]
DFBポカール準決勝が22日に行われ、バイエルンは敵地でレバークーゼンを2-0で退けた。ベンチスタートのDF伊藤洋輝は出番なし。決勝は5月23日に開催され、シュツットガルトとフライブルクの勝者と戦う。
19日にブンデスリーガ連覇を決めたばかりのバイエルン。前半22分、右サイドのスローインをMFマイケル・オリーズがヒールで流し、MFジャマル・ムシアラがフリーでペナルティエリア右に進入する。ゴール前でマークを外したFWハリー・ケインがムシアラのパスを受け、右足で豪快に蹴り込んだ。
1-0のまま迎えた後半アディショナルタイム3分には、DFキム・ミンジェのパスをオリーズがスルー。MFレオン・ゴレツカが抜け出し、左横でフリーのMFルイス・ディアスにつなぐ。GKに寄せられたL・ディアスは右足で浮かせてネットを揺らした。
VARチェック後に得点が認められ、バイエルンは2-0で勝利。優勝した2019-20シーズン以来6年ぶりのファイナル進出を果たし、今季2冠に王手をかけた。また、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)でベスト4に勝ち残っており、3冠の可能性も残している。
DFBポカール準決勝が22日に行われ、バイエルンは敵地でレバークーゼンを2-0で退けた。ベンチスタートのDF伊藤洋輝は出番なし。決勝は5月23日に開催され、シュツットガルトとフライブルクの勝者と戦う。
19日にブンデスリーガ連覇を決めたばかりのバイエルン。前半22分、右サイドのスローインをMFマイケル・オリーズがヒールで流し、MFジャマル・ムシアラがフリーでペナルティエリア右に進入する。ゴール前でマークを外したFWハリー・ケインがムシアラのパスを受け、右足で豪快に蹴り込んだ。
VARチェック後に得点が認められ、バイエルンは2-0で勝利。優勝した2019-20シーズン以来6年ぶりのファイナル進出を果たし、今季2冠に王手をかけた。また、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)でベスト4に勝ち残っており、3冠の可能性も残している。