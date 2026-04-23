先住猫『むぎくん』に構ってほしがるも、アプローチがうまくいかなかった子猫の『三毛ちゃん』。むぎくんのもとを去る際、彼女が選んだ“まさかのルート”とは……。

2匹が織りなす愛らしくもシュールな光景を捉えた動画は5千再生を突破するとともに「可愛すぎる」「ガッツリ踏まれても怒らないのね。優しいね」との賞賛が相次いでいます。

【動画：構ってもらえなかった保護子猫…去り際の『まさかの行動』と先住猫の反応】

赤ちゃん猫からパワフルな子猫へ！保護子猫・三毛ちゃん

4匹のかわいい愛猫さんたちの日常と保護猫活動の様子が人気のYouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel』に投稿されたのは、三毛柄の子猫・三毛ちゃんと、先住茶白猫・むぎくんの動画です。

三毛ちゃんは保護子猫の女の子。2025年冬、茂みの中で鳴いていたところを通行人に保護されたのち、保護猫活動家である動画投稿者さん宅へやってきました。動画内には、保護から約5ヵ月後、元気に成長した三毛ちゃんの様子が捉えられていました。

ただいまおてんば真っ盛り！

動画冒頭にはソファに体を横たえる三毛ちゃんの姿が。この日の彼女は、先住猫さんに遊んでもらえず、ちょっぴり退屈な時間を過ごしていたそう。そんな三毛ちゃんに対し、スキンシップを図ったという投稿者さんでしたが……。

好奇心旺盛で活発な月齢の三毛ちゃんは、まさにやんちゃ盛り。差し伸ばされた投稿者さんの手を、噛み噛み・ケリケリして遊んでしまったのだそう。その後は自身のしっぽを追いかけるという、無邪気で愛らしい行動を見せてくれたようです。

噛まれても、踏まれても……先住猫・むぎくんの“凪”のような反応とは

動画後半には、ペットベッドでうたた寝を楽しむ先住猫・むぎくんとの交流シーンも。まるで遊びに誘うかのようにしてむぎくんのお耳や額を噛んだという三毛ちゃんでしたが、一方の彼はのんびり過ごしたい気分だったようで、アプローチに応じることはなかったのだとか。

むぎくんがお昼寝モードであると知った三毛ちゃんは、彼のもとから離れることに。このとき彼女は、なんとむぎくんの頭を踏みつけながらペットベッドを降りたそう。当のむぎくんは三毛ちゃんの行動に動じることなく、うとうとと気持ちよさそうにまどろみつづけていたとのことです。

エネルギッシュな子猫・三毛ちゃんと、大らかな先住猫・むぎくん。それぞれの性格が交差する瞬間を記録した動画には、「ミケちゃん相手して欲しかったんでしょうね、むぎ先輩は頭を踏まれても怒らないとは、なんて優しいんでしょう」「むぎくんの頭を踏み台にするとはミケちゃんすごいわ」などの感想が相次いでいます。

人気YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel』では、保護当初の三毛ちゃんの様子はもちろん、むぎくんを筆頭とした4匹のかわいい先住猫さんの日常、そして、保護猫活動の様子が公開されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel」さま

執筆：2525

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。