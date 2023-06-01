LiLiCoが語る映画愛「“ハッピー”は、面倒くさいと怖いの先にある」 BS10新番組で名作＆最新作を紹介
映画コメンテーターのLiLiCoがMCを務める新番組『LiLiCoのLovin’Movies〜HAPPY LIFE WITH CINEMA〜』が、BS10で5月3日午後2時15分からスタートする。名作映画と最新映画情報を届ける同番組は、LiLiCoにとってBS10初の冠番組となり、「映画と共に毎日をもっとHAPPYに！」をコンセプトに映画の魅力を発信していく。
【写真】LiLiCoがBS10初となる冠番組でMC
同番組では、長年映画界を見続けてきたLiLiCoが愛情を込めて作品を紹介。劇場公開中の新作映画も取り上げるなど、自宅でも映画館でも楽しめる内容となる。報知映画賞の選考委員を務める視点も生かしながら、幅広い作品を紹介し、映画ファンの裾野拡大を目指す。
収録を終えたLiLiCoは「大好きな映画のことを話せる時間がとっても幸せ」と語り、「どうすれば面白い番組になるのか、スタッフと一緒に作ったような感じ」と振り返る。また「映画は人生に役立つヒントを運んでくれる娯楽。エンドロールの後も自分の中で噛み砕いて人生に役立てる」と映画への思いを明かした。
さらに、日々をHAPPYに過ごす秘訣について「もちろん映画」と即答。「特にドキュメンタリーは、人の失敗から学べるし、自分に置き換えて考えられる。映画をたくさん見ることで器も広くなる」と語り、「“ハッピーは、面倒くさいと怖いの先にある”という言葉を大事にしている」と自身の価値観も披露した。
初回放送では、ショーン・ペンとダコタ・ファニングが共演する『I am Sam アイ・アム・サム』を放送。「夫のナンバーワン映画」だと知ったエピソードも語られ、作品との縁にも触れている。
番組を通じて「映画館に行きたくなるきっかけになれば」とも語り、「日曜日何しようかなと思っている人に、映画の素晴らしさを感じてほしい」とメッセージを寄せた。
なお、放送概要は以下の通り。
・番組名：『LiLiCoのLovin’Movies〜HAPPY LIFE WITH CINEMA〜』
・初回放送：2026年5月3日午後2時15分
・放送日時：毎週日曜日 午後2時15分〜4時45分
映画の魅力を多角的に伝える同番組は、週末の新たな楽しみとして注目を集めそうだ。
紹介映画ラインナップは次の予定
5月10日『レッド・ブロンクス』
5月17日『タクシードライバー』
5月24日『シティ・オブ・エンジェル』
【写真】LiLiCoがBS10初となる冠番組でMC
同番組では、長年映画界を見続けてきたLiLiCoが愛情を込めて作品を紹介。劇場公開中の新作映画も取り上げるなど、自宅でも映画館でも楽しめる内容となる。報知映画賞の選考委員を務める視点も生かしながら、幅広い作品を紹介し、映画ファンの裾野拡大を目指す。
さらに、日々をHAPPYに過ごす秘訣について「もちろん映画」と即答。「特にドキュメンタリーは、人の失敗から学べるし、自分に置き換えて考えられる。映画をたくさん見ることで器も広くなる」と語り、「“ハッピーは、面倒くさいと怖いの先にある”という言葉を大事にしている」と自身の価値観も披露した。
初回放送では、ショーン・ペンとダコタ・ファニングが共演する『I am Sam アイ・アム・サム』を放送。「夫のナンバーワン映画」だと知ったエピソードも語られ、作品との縁にも触れている。
番組を通じて「映画館に行きたくなるきっかけになれば」とも語り、「日曜日何しようかなと思っている人に、映画の素晴らしさを感じてほしい」とメッセージを寄せた。
なお、放送概要は以下の通り。
・番組名：『LiLiCoのLovin’Movies〜HAPPY LIFE WITH CINEMA〜』
・初回放送：2026年5月3日午後2時15分
・放送日時：毎週日曜日 午後2時15分〜4時45分
映画の魅力を多角的に伝える同番組は、週末の新たな楽しみとして注目を集めそうだ。
紹介映画ラインナップは次の予定
5月10日『レッド・ブロンクス』
5月17日『タクシードライバー』
5月24日『シティ・オブ・エンジェル』