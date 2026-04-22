「元気そうでよかった！」竹内涼真、舞台公演中止発表後にオフショット公開「魅力的なオーラがあって...」
俳優の竹内涼真さんは4月21日、自身のInstagramを更新。主演舞台の一部公演中止が発表されましたが、元気な姿を見せました。
【写真】タンクトップで筋肉際立つ竹内涼真
コメントでは「毎日最高に素晴らしいステージありがとうございます！」「元気そうでよかった！！！！！らぶ」「今の涼真くん本当にかっこいい」「魅力的なオーラがあって...オフショットの自然体の涼真くんも素敵」「メイクの筆になりたい人生でした！」「いろいろ見せてくれて嬉しいなあ」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】タンクトップで筋肉際立つ竹内涼真
「ファンになりました！」竹内さんは「東京公演は残り1週間。みんなで声を合わせて、一緒に祝おう。準備はいい？劇場で会おう」と英語でつづり、3枚の写真を投稿。1枚目は、複数のキャストと共に舞台に立つモノクロショットです。格好いいポーズと表情を見せています。2、3枚目はタンクトップを着用した姿で、筋肉質な美しい体が際立っています。
「本当にごめんなさい」16日の公演が中止になった際には、「今日の公演を楽しみにしてくださっていた皆様。本当にごめんなさい。心からお詫び申し上げます。公演3時間前という時間の発表なってしまって本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです」と、投稿で謝罪。「稽古からカンパニー全員で積み上げてきた作品のクオリティを下げずにベストな状態でお客様に届けることを最優先にした結果」だと説明しました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)