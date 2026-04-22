木曜日にかけて、西日本から東日本を中心に広い範囲で雨が降るでしょう。太平洋側では雨脚の強まる所がある見込みです。西日本や東日本は気温があまり上がらず、日中もひんやりする所がありそうです。

【CGで見る】関東でも昼前から雨に？あすの降水予想シミュレーション

太平洋側で雨脚強まる所も

水曜日は低気圧や前線、湿った空気の影響で、西から雨雲が広がっています。九州では木曜日の朝にかけて発達した雨雲がかかり、激しい雷雨となる所がある見込みです。朝は西日本や東海で広く雨が降るでしょう。

雨雲は次第に東に広がり、昼前からは関東でも雨が降り出してきそうです。日中は広い範囲で本降りの雨ですが、夕方以降は九州、中国、四国の雨はだんだんとやんでいく見込みです。



一方で、夕方から夜のお帰りの時間には、東海や関東の沿岸部で局地的に激しい雨が降り、風も強まる所がある見込みです。朝は降っていなくても、雨に備えてお出かけください。また、夜は福島など東北南部も一部で雨の降る所がありそうです。

西・東日本 昼間もあまり気温上がらず

朝の最低気温は、東北南部から西の地域で水曜日より高い所が多いでしょう。ただ、日中の気温は広い範囲で水曜日より低く、特に西日本や東日本では朝からあまり上がらない所も多くなりそうです。西日本では最高気温が15℃前後の所もあり、昼間も空気がひんやり感じられるでしょう。ここ最近は上着がいらない陽気だった所も、上着が必要な所が多くなりそうです。

〈木曜日の予想最高気温〉

札幌 :13℃ 釧路 :11℃

青森 :18℃ 盛岡 :20℃

仙台 :21℃ 新潟 :20℃

長野 :16℃ 金沢 :18℃

名古屋:17℃ 東京 :19℃

大阪 :17℃ 岡山 :14℃

広島 :15℃ 松江 :14℃

高知 :21℃ 福岡 :16℃

鹿児島:24℃ 那覇 :27℃

金曜日の日中は広く青空

関東では金曜日の明け方にかけて雨の降る所がありますが、日中は広い範囲で晴れるでしょう。土曜日にかけて晴れる所が多くなるものの、日曜日は西日本で雲が増えて、太平洋側で雨の降る所がある見込みです。