「日経225ミニ」手口情報（22日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、5月限4275枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月22日の日経225ミニ期近（2026年5月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の4275枚だった。
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4275( 4275)
バークレイズ証券 3498( 3498)
ソシエテジェネラル証券 3141( 3141)
SBI証券 3307( 1373)
楽天証券 2096( 894)
フィリップ証券 407( 407)
マネックス証券 246( 246)
松井証券 235( 235)
インタラクティブ証券 185( 185)
JPモルガン証券 152( 152)
三菱UFJeスマート 328( 116)
日産証券 22( 22)
ドイツ証券 20( 20)
ゴールドマン証券 12( 12)
岩井コスモ証券 6( 6)
豊証券 2( 2)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 166250( 166250)
ソシエテジェネラル証券 96508( 96508)
バークレイズ証券 42521( 42521)
SBI証券 57677( 26455)
楽天証券 42987( 21215)
松井証券 18037( 18037)
ゴールドマン証券 9384( 9342)
日産証券 8568( 8568)
三菱UFJeスマート 9872( 6330)
ビーオブエー証券 5064( 5064)
サスケハナ・ホンコン 4443( 4443)
JPモルガン証券 4354( 4354)
マネックス証券 4167( 4167)
フィリップ証券 1591( 1591)
みずほ証券 1514( 1514)
モルガンMUFG証券 784( 784)
インタラクティブ証券 745( 745)
野村証券 646( 646)
大和証券 472( 472)
BNPパリバ証券 465( 465)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 105( 105)
ABNクリアリン証券 85( 85)
三菱UFJeスマート 57( 53)
フィリップ証券 31( 31)
JPモルガン証券 26( 26)
楽天証券 17( 11)
マネックス証券 11( 11)
SBI証券 14( 10)
松井証券 7( 7)
ドイツ証券 5( 5)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4275( 4275)
バークレイズ証券 3498( 3498)
ソシエテジェネラル証券 3141( 3141)
SBI証券 3307( 1373)
楽天証券 2096( 894)
フィリップ証券 407( 407)
マネックス証券 246( 246)
松井証券 235( 235)
インタラクティブ証券 185( 185)
JPモルガン証券 152( 152)
三菱UFJeスマート 328( 116)
日産証券 22( 22)
ドイツ証券 20( 20)
ゴールドマン証券 12( 12)
岩井コスモ証券 6( 6)
豊証券 2( 2)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 166250( 166250)
ソシエテジェネラル証券 96508( 96508)
バークレイズ証券 42521( 42521)
SBI証券 57677( 26455)
楽天証券 42987( 21215)
松井証券 18037( 18037)
ゴールドマン証券 9384( 9342)
日産証券 8568( 8568)
三菱UFJeスマート 9872( 6330)
ビーオブエー証券 5064( 5064)
サスケハナ・ホンコン 4443( 4443)
JPモルガン証券 4354( 4354)
マネックス証券 4167( 4167)
フィリップ証券 1591( 1591)
みずほ証券 1514( 1514)
モルガンMUFG証券 784( 784)
インタラクティブ証券 745( 745)
野村証券 646( 646)
大和証券 472( 472)
BNPパリバ証券 465( 465)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 105( 105)
ABNクリアリン証券 85( 85)
三菱UFJeスマート 57( 53)
フィリップ証券 31( 31)
JPモルガン証券 26( 26)
楽天証券 17( 11)
マネックス証券 11( 11)
SBI証券 14( 10)
松井証券 7( 7)
ドイツ証券 5( 5)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース