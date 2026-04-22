

タラバガニの弁当 大北海道展 岡山髙島屋

北海道のグルメを集めた物産展が22日、岡山市のデパートで始まりました。

こぼれ落ちるイクラに。北海道産牛肉のヒレやサーロインを楽しめる弁当。

岡山髙島屋で始まった「大北海道展」です。魚介類や野菜、スイーツなど北海道のグルメを販売していて、期間中、初出店の5つの店を含む60店が並びます。

「札幌かに工房」の「根室産たらばがに脚肉弁当」（3996円）は、今が旬、うま味と甘味が強い根室産タラバガニの脚が6本入っているぜいたくな商品です。

（宮川周三リポート）

「いただきます。弾力があってボリュームがあります。ご飯の上にほぐしたカニもまぶしてあるので口の中がカニでいっぱいになります。幸せですね～」

生クリームと北海道産のイチゴが見えている、「布袋スイーツ毘沙門天」のスイーツ（691円）も。

（宮川周三リポート）

「こちらはシュークリームなんです。私は初めて見る形なんですが、どこから食べてもいいそうです。いただきます。生地はパリッとしています。生クリームの下にカスタードクリームがぎゅ～っと詰まっていて、確かにシュークリームです。カスタードクリームはなめらかで甘さは控えめ。イチゴの酸味が加わって上品な味わいに仕上がっています。おいしいです」

岡山髙島屋が今回の物産展で特に力を入れているものの一つが「タラバガニ」です。背景には物価高があると言います。

（髙島屋 岡山店担当バイヤー／西形功 次長）

「サケとイクラが非常に（価格が）高騰しておりまして、なかなか魚介類が全体的に上がっているんですけども、その中でも比較的価格が安定しているタラバガニに我々注目しまして。非常に味がジューシーで肉厚で非常に食べたときにカニのうま味が感じられる今が旬のカニでございます」

イートインコーナーもあり、弁当の他にもタラバガニが乗った限定のラーメンなどを食べることができます。

岡山髙島屋の「大北海道展」は4月29日に一部の店を入れ替え、5月6日まで開かれます。