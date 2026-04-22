【10000系「ニューレッドアロー」】 2028年度 運行開始予定

西武鉄道は、同社新宿線で運行している10000系「ニューレッドアロー」1編成をリニューアルして西武新宿駅～本川越駅間を結ぶ観光特急として2028年度に運行開始する。車両デザインは「機動戦士ガンダム」などのメカニックデザインを手掛けた大河原邦男氏が担当する。

「ニューレッドアロー」は西武鉄道初の特急車両である5000系「レッドアロー」の後継車両として1993年から特急「小江戸」として運行している。2027年春に「鴇色」が定期運行を開始することに合わせ、現在の定期運行を終了するという。

「ニューレッドアロー」リニューアルにあたっては、大河原邦男氏が外装、内装デザインを一貫して担当する。車内は一般席に加えて半個室やソファ席を備え、バーカウンターを新設して軽食やドリンクの提供を実施する予定。車両名称やサービスなどについては後日公開する。

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