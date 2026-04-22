「やっぱりお母さん最高」平愛梨、“強力助っ人”母の手作り弁当公開「めちゃくちゃお上手」「美味しそう」
俳優の平愛梨さんは4月20日、自身のInstagramを更新。母が、息子たちの弁当作りをサポートしてくれたことを報告しました。
【写真】平愛梨の母手作り弁当
コメントでは「ばぁーばには出来る所を見せたいもんね ママには甘えがあるのさ 愛莉ちゃんもおばあちゃんになったらなる程ねと感じるのでしょう」「たまにはゆっくり休んでくださいね」「母は強し その母はもっと強し ありがたいね、お母様」「めちゃくちゃお上手ですごく美味しそうです やっぱりお母さん最高」との声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】平愛梨の母手作り弁当
「ママには甘えがあるのさ」平さんは「強力助っ人 先週３日間連続!! 母が朝からカオス達のお弁当を作ってくれた涙)」とつづり、3枚の写真を投稿。ウインナーや卵焼きなどが詰まった、おいしそうな手作り弁当です。普段は慌ただしい朝の時間が、「母が居てくれるだけで全然違った」そうです。また「『グランマのお弁当美味しかった』と残さず帰宅してお弁当箱をちゃんとキッチンにだしてくれる」「私の両親がいると普段より遥かにいい子になる気がする」と、息子たちの様子も明かしました。
手料理も公開12日には、手料理を公開していた平さん。おいしそうなトーストやチャーハンなどです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)