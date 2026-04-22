高良健吾、久々の近影に反響 上地雄輔と“しっぽり飲み”「お互い親になったのね〜」「笑顔が素敵」「イケメン」
俳優の上地雄輔（47）が20日、自身のインスタグラムを更新。俳優の高良健吾（38）との食事会を報告し、にこやかな2ショットを公開した。
【写真】「笑顔が素敵」「イケメン」上地雄輔と“しっぽり飲みを楽しむ”高良健吾の近影
上地は「しっぽり飲んで話して聞いて、次の日うろ覚えの記憶と楽しかった連絡との答え合わせが1番の幸せ」とつづり、高良との2ショットを披露。店内でグラスを手に笑顔を見せる2人の姿は、落ち着いた大人の時間を感じさせる雰囲気で、自然体な表情が印象的な1枚となっている。
また、投稿では料理の写真も複数掲載されており、伊勢海老や寿司など豪華なメニューが並ぶ様子からも、特別なひとときを過ごしたことがうかがえた。
2人のナチュラルな笑顔やリラックスした雰囲気、プライベート感あふれる“しっぽり飲み”ショットは、多くのファンから反響が集まっている。
コメント欄には「お二人の笑顔が素敵」「二人ともイケメンね」「めっちゃ幸せそう」「素敵な仲間と楽しい時間、最幸ですね」「お二人も、お料理も絵になる。素敵過ぎ」「イケメン2人」「お互い親になったのね〜」などと反響が寄せられていた。
【写真】「笑顔が素敵」「イケメン」上地雄輔と“しっぽり飲みを楽しむ”高良健吾の近影
上地は「しっぽり飲んで話して聞いて、次の日うろ覚えの記憶と楽しかった連絡との答え合わせが1番の幸せ」とつづり、高良との2ショットを披露。店内でグラスを手に笑顔を見せる2人の姿は、落ち着いた大人の時間を感じさせる雰囲気で、自然体な表情が印象的な1枚となっている。
2人のナチュラルな笑顔やリラックスした雰囲気、プライベート感あふれる“しっぽり飲み”ショットは、多くのファンから反響が集まっている。
コメント欄には「お二人の笑顔が素敵」「二人ともイケメンね」「めっちゃ幸せそう」「素敵な仲間と楽しい時間、最幸ですね」「お二人も、お料理も絵になる。素敵過ぎ」「イケメン2人」「お互い親になったのね〜」などと反響が寄せられていた。