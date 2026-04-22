　4月22日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2935銘柄。東証終値比で上昇は1806銘柄、下落は1072銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが127銘柄、値下がりは92銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は350円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の22日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6492>　岡野バ　　　　　　16310　+3310（ +25.5%）
2位 <3667>　ｅｎｉｓｈ　　　　　 62　　 +7（ +12.7%）
3位 <7177>　ＧＭＯ－ＦＨ　　　 1114　 +117（ +11.7%）
4位 <6356>　日ギア　　　　　　 1340　 +114（　+9.3%）
5位 <3205>　ダイドー　　　　　　752　　+62（　+9.0%）
6位 <6466>　ＴＶＥ　　　　　 4500.5 +285.5（　+6.8%）
7位 <3444>　菊池製作　　　　　 1472　　+89（　+6.4%）
8位 <5279>　日本興業　　　　　 1360　　+60（　+4.6%）
9位 <1783>　ファンタジス　　　　 69　　 +3（　+4.5%）
10位 <5699>　イボキン　　　　　 2550　 +105（　+4.3%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1678>　野村インド株　　　　251　-73.3（ -22.6%）
2位 <6841>　横河電　　　　　　 5000　 -447（　-8.2%）
3位 <4316>　ビーマップ　　　　215.1　-18.9（　-8.1%）
4位 <5253>　カバー　　　　　　 1330　　-95（　-6.7%）
5位 <281A>　インフォメテ　　　　760　　-39（　-4.9%）
6位 <6775>　ＴＢグループ　　　　142　　 -5（　-3.4%）
7位 <5575>　グロービー　　　　813.9　-28.1（　-3.3%）
8位 <8107>　キムラタン　　　　　 30　　 -1（　-3.2%）
9位 <4888>　ステラファ　　　　　550　　-15（　-2.7%）
10位 <4657>　環境管理　　　　　507.4　-13.6（　-2.6%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6326>　クボタ　　　　　　 2677　+96.0（　+3.7%）
2位 <4661>　ＯＬＣ　　　　　 2679.9　+92.4（　+3.6%）
3位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　　738　+13.7（　+1.9%）
4位 <6981>　村田製　　　　　　 5000　　+89（　+1.8%）
5位 <6146>　ディスコ　　　　　75700　 +870（　+1.2%）
6位 <8630>　ＳＯＭＰＯ　　　 5877.1　+57.1（　+1.0%）
7位 <9021>　ＪＲ西日本　　　 3022.9　+28.4（　+0.9%）
8位 <6526>　ソシオネクス　　 1885.9　+15.9（　+0.9%）
9位 <6861>　キーエンス　　　　64285　 +485（　+0.8%）
10位 <6724>　エプソン　　　　 2105.2　+15.7（　+0.8%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6841>　横河電　　　　　　 5000　 -447（　-8.2%）
2位 <9434>　ＳＢ　　　　　　　216.8　 -2.5（　-1.1%）
3位 <2802>　味の素　　　　　 4605.3　-52.7（　-1.1%）
4位 <6702>　富士通　　　　　 3846.9　-31.1（　-0.8%）
5位 <4188>　三菱ケミＧ　　　　935.8　 -5.6（　-0.6%）
6位 <6723>　ルネサス　　　　 3074.8　-18.2（　-0.6%）
7位 <6361>　荏原　　　　　　 5442.8　-28.2（　-0.5%）
8位 <9433>　ＫＤＤＩ　　　　 2600.6　-12.4（　-0.5%）
9位 <4902>　コニカミノル　　　589.7　 -2.6（　-0.4%）
10位 <2501>　サッポロＨＤ　　 1746.9　 -7.6（　-0.4%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース