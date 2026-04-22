[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1806銘柄・下落1072銘柄（東証終値比）
4月22日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2935銘柄。東証終値比で上昇は1806銘柄、下落は1072銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが127銘柄、値下がりは92銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は350円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の22日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6492> 岡野バ 16310 +3310（ +25.5%）
2位 <3667> ｅｎｉｓｈ 62 +7（ +12.7%）
3位 <7177> ＧＭＯ－ＦＨ 1114 +117（ +11.7%）
4位 <6356> 日ギア 1340 +114（ +9.3%）
5位 <3205> ダイドー 752 +62（ +9.0%）
6位 <6466> ＴＶＥ 4500.5 +285.5（ +6.8%）
7位 <3444> 菊池製作 1472 +89（ +6.4%）
8位 <5279> 日本興業 1360 +60（ +4.6%）
9位 <1783> ファンタジス 69 +3（ +4.5%）
10位 <5699> イボキン 2550 +105（ +4.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1678> 野村インド株 251 -73.3（ -22.6%）
2位 <6841> 横河電 5000 -447（ -8.2%）
3位 <4316> ビーマップ 215.1 -18.9（ -8.1%）
4位 <5253> カバー 1330 -95（ -6.7%）
5位 <281A> インフォメテ 760 -39（ -4.9%）
6位 <6775> ＴＢグループ 142 -5（ -3.4%）
7位 <5575> グロービー 813.9 -28.1（ -3.3%）
8位 <8107> キムラタン 30 -1（ -3.2%）
9位 <4888> ステラファ 550 -15（ -2.7%）
10位 <4657> 環境管理 507.4 -13.6（ -2.6%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6326> クボタ 2677 +96.0（ +3.7%）
2位 <4661> ＯＬＣ 2679.9 +92.4（ +3.6%）
3位 <3697> ＳＨＩＦＴ 738 +13.7（ +1.9%）
4位 <6981> 村田製 5000 +89（ +1.8%）
5位 <6146> ディスコ 75700 +870（ +1.2%）
6位 <8630> ＳＯＭＰＯ 5877.1 +57.1（ +1.0%）
7位 <9021> ＪＲ西日本 3022.9 +28.4（ +0.9%）
8位 <6526> ソシオネクス 1885.9 +15.9（ +0.9%）
9位 <6861> キーエンス 64285 +485（ +0.8%）
10位 <6724> エプソン 2105.2 +15.7（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6841> 横河電 5000 -447（ -8.2%）
2位 <9434> ＳＢ 216.8 -2.5（ -1.1%）
3位 <2802> 味の素 4605.3 -52.7（ -1.1%）
4位 <6702> 富士通 3846.9 -31.1（ -0.8%）
5位 <4188> 三菱ケミＧ 935.8 -5.6（ -0.6%）
6位 <6723> ルネサス 3074.8 -18.2（ -0.6%）
7位 <6361> 荏原 5442.8 -28.2（ -0.5%）
8位 <9433> ＫＤＤＩ 2600.6 -12.4（ -0.5%）
9位 <4902> コニカミノル 589.7 -2.6（ -0.4%）
10位 <2501> サッポロＨＤ 1746.9 -7.6（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の22日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6492> 岡野バ 16310 +3310（ +25.5%）
2位 <3667> ｅｎｉｓｈ 62 +7（ +12.7%）
3位 <7177> ＧＭＯ－ＦＨ 1114 +117（ +11.7%）
4位 <6356> 日ギア 1340 +114（ +9.3%）
5位 <3205> ダイドー 752 +62（ +9.0%）
6位 <6466> ＴＶＥ 4500.5 +285.5（ +6.8%）
7位 <3444> 菊池製作 1472 +89（ +6.4%）
8位 <5279> 日本興業 1360 +60（ +4.6%）
9位 <1783> ファンタジス 69 +3（ +4.5%）
10位 <5699> イボキン 2550 +105（ +4.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1678> 野村インド株 251 -73.3（ -22.6%）
2位 <6841> 横河電 5000 -447（ -8.2%）
3位 <4316> ビーマップ 215.1 -18.9（ -8.1%）
4位 <5253> カバー 1330 -95（ -6.7%）
5位 <281A> インフォメテ 760 -39（ -4.9%）
6位 <6775> ＴＢグループ 142 -5（ -3.4%）
7位 <5575> グロービー 813.9 -28.1（ -3.3%）
8位 <8107> キムラタン 30 -1（ -3.2%）
9位 <4888> ステラファ 550 -15（ -2.7%）
10位 <4657> 環境管理 507.4 -13.6（ -2.6%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6326> クボタ 2677 +96.0（ +3.7%）
2位 <4661> ＯＬＣ 2679.9 +92.4（ +3.6%）
3位 <3697> ＳＨＩＦＴ 738 +13.7（ +1.9%）
4位 <6981> 村田製 5000 +89（ +1.8%）
5位 <6146> ディスコ 75700 +870（ +1.2%）
6位 <8630> ＳＯＭＰＯ 5877.1 +57.1（ +1.0%）
7位 <9021> ＪＲ西日本 3022.9 +28.4（ +0.9%）
8位 <6526> ソシオネクス 1885.9 +15.9（ +0.9%）
9位 <6861> キーエンス 64285 +485（ +0.8%）
10位 <6724> エプソン 2105.2 +15.7（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6841> 横河電 5000 -447（ -8.2%）
2位 <9434> ＳＢ 216.8 -2.5（ -1.1%）
3位 <2802> 味の素 4605.3 -52.7（ -1.1%）
4位 <6702> 富士通 3846.9 -31.1（ -0.8%）
5位 <4188> 三菱ケミＧ 935.8 -5.6（ -0.6%）
6位 <6723> ルネサス 3074.8 -18.2（ -0.6%）
7位 <6361> 荏原 5442.8 -28.2（ -0.5%）
8位 <9433> ＫＤＤＩ 2600.6 -12.4（ -0.5%）
9位 <4902> コニカミノル 589.7 -2.6（ -0.4%）
10位 <2501> サッポロＨＤ 1746.9 -7.6（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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