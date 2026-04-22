今回ご紹介するのは、YouTubeに投稿された、ケージから脱出したい保護子猫の可愛すぎる奮闘の様子です。投稿は記事執筆時点で1万8000回再生を突破し、「賢くて可愛い♡」「可愛くてたまらんです」といったコメントが寄せられています。

【動画：ケージから脱出したい子猫→必死に暴れ出して…思わず応援したくなる『尊い光景』】

ケージから脱出しちゃう子猫

登場するのは、生後約1ヶ月の保護子猫「ロアちゃん」。この日、ケージのすき間から器用に抜け出してしまうというロアちゃんを、すき間の狭い別のケージへお引越しさせるとのこと。

新しいケージでは、さすがのロアちゃんも抜け出すことができなかったようです。しかし、自由に抜け出せなくなってしまったロアちゃんは、「出してー！」とばかりに鳴きながら必死に暴れ始めたのだとか。

止まらない出せ出せコール

なんとか外に出ようと頑張ってみるものの、新しいケージではどうしても脱出できない様子。それでも諦めないロアちゃんの必死の「出せ出せコール」が止まらなかったみたいです。

すると、しばらくして諦めたのか鳴かなくなり、今度はつぶらな瞳でじっと保護主さんを見つめながら可愛く訴えかけてきたそうです。先ほどまでの必死な様子とは打って変わり、健気にアピールする姿に思わずキュンとしてしまいます。

たくさん遊んでぐっすり

その後、ロアちゃんの可愛すぎるアピールにやられた保護主さんにケージの扉を開けてもらうことに成功。お部屋を自由に散策したり、保護主さんに甘えてたくさん遊んでもらったりしたそうです。

思いきり遊んで満足したのか、ケージに戻ったロアちゃんは、そのままぐっすりと眠ってしまったといいます。ケージから抜け出したかったのは、遊んでほしくてさみしかったようですね。

投稿には、「賢くて可愛い♡」「可愛い瞳で見つめる反則技」「可愛くてたまらんです」「可愛い♡天使！」「可愛い声と顔で訴えられたらケージから出しちゃうよね笑」など、ケージから出ようと必死に奮闘するロアちゃんの姿に癒された視聴者から、多くのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル『うにむぎはちむーの保護猫シェルター』では、他にもロアちゃんや先住の保護猫ちゃん達の可愛い日常の姿を観ることができますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「うにむぎはちむーの保護猫シェルター」さま

執筆：小泉柚乃

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。