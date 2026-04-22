「スーパーマリオギャラクシー パレット4」新発売【サーティワン アイスクリーム】

B-R サーティワン アイスクリームは、2026年4月1日から5月7日までの間、40周年を迎えた「スーパーマリオブラザーズ」シリーズを発売する任天堂のNintendo Switch向けソフト『スーパーマリオギャラクシー』とのコラボレーションキャンペーンを開催している。

4月25日から、キャンペーンの追加商品として、『スーパーマリオギャラクシー』の世界をイメージした新作アイスクリームケーキ「スーパーマリオギャラクシー パレット4」を発売する。

【スーパーマリオギャラクシー パレット4の画像はこちら】

また、同日よりゴールデンウィーク期間の特別施策として、対象ダブルカップの購入で『スーパーマリオギャラクシー』コラボデザインの「オリジナル缶バッジクリップ」を1つプレゼントする。

◆スーパーマリオギャラクシー パレット4

【価格】税込3,900円

【サイズ】4号/直径約14cm×高さ約6cm

【販売期間】2026年4月25日(土)〜 ※なくなり次第終了

4つのピースごとに違ったフレーバーが楽しめる『スーパーマリオギャラクシー』のアイスクリームケーキ。今回は、アイスクリームを25%増量(『パレット4』比)し、ケーキの高さを6cmにした。

フレーバーは、〈1〉ラブポーションサーティワン(チョコレートスポンジ)、〈2〉ダークチョコビッツ入りチョコレート×チョップドチョコレート(チョコレートスポンジ)、〈3〉ポッピングシャワー(ホワイトスポンジ)、〈4〉パワースター型菓子入りホワイトチョコレート×バニラ(ホワイトスポンジ)の4種。

トッピングには、グランドスターがデザインされたチョコプレートや星型のチョコレート、ピックには、マリオやロゼッタ、ヨッシー、クッパのほか、カラフルなチコ、クッパJr.、星ウサギなどのキャラクターが登場する。フィルムにも、たくさんのキャラクターをデザインしている。

〈対象のダブルカップ購入者に「オリジナル缶バッジクリップ」プレゼント〉

4月25日から、「スーパーマリオギャラクシー ダブルカップ」または「ロゼッタ スペシャルダブルカップ」のいずれか1個購入ごとに、『スーパーマリオギャラクシー』デザインの「オリジナル缶バッジクリップ」を1つプレゼントする。

デザインは、マリオやヨッシー、ロゼッタ、チコなど全10種で、ランダムで配布する。安全ピンを使わないクリップ仕様のため、子どもから大人まで安心して使える。

※なくなり次第、終了。

【対象商品】

◆スーパーマリオギャラクシー ダブルカップ

(スモールダブル 510円/ レギュラーダブル 760円)

スーパーマリオギャラクシー ダブルカップ

◆ロゼッタ スペシャルダブルカップ

(スモールダブル 680円/ レギュラーダブル 930円)

ロゼッタ スペシャルダブルカップ