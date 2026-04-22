「ジャイアンツ３−１ドジャース」（２１日、サンフランシスコ）

ドジャースは初回の３失点が響き、３連戦の初戦を落とした。パドレスが勝利したため、首位に並ばれた。山本由伸投手は７回１０１球６安打３失点７奪三振で２敗目を喫した。「１番・指名打者」で出場した大谷翔平選手は４打数１安打。七回の第４打席で内野安打を放ち、昨季から続く連続出塁記録を５３とし、韓国出身の秋信守の持つ５２を更新し、アジア選手最長記録を打ち立てた。また、球団２位タイ記録となった。

初回にまさかの展開が待っていた。山本はいきなり内野安打を許し、ショートのキム・ヘソンの悪送球で無死２塁のピンチを背負うと、その後、ヒットと四球で無死満塁とされた後、４番ディバースにライトに運ばれる適時打を浴びて失点。続くシュミットは左中間への浅いフライとなったが、中堅・コールと左翼のＴ・ヘルナンデスが交錯。コールが何とか捕球したが、犠飛となった。さらにイ・ジョンフにライト前に運ばれて３失点目を喫した。山本の１イニング３失点は今季初となった。

それでも２回以降は圧巻の投球。二、三、四回と三者凡退を続け、五回は先頭に四球を与えたが、後続を断った。六回途中には突如大雨に見舞われ、イ・ジョンフにこの日２本目の安打を許した。続くラモスの中前打でスタートを切っていたイ・ジョンフが一気に本塁に突入したが、タッチアウトとなった。七回は圧巻の三者連続三振を奪った。

第１、２打席とジャイアンツ先発のループの前に空振り三振に倒れた大谷。第３打席も追い込まれると、最後も緩い球にタイミングが合わず、右飛に倒れた。第４打席は４番手左腕ミラーを相手に冷静のボールを見きわめると、３−１からソトの変化球のストライク判定をＡＢＳチャレンジ。判定変わらずフルカウントとなったが、６球目の１５８キロのストレートをショート深くへ転がし、懸命に快足を飛ばして出塁。出塁記録を継続させた。