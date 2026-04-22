宇野実彩子、華やか純白ドレスで笑顔 「楽しいお話」宣言に與真司郎がツッコミ
ダンス＆ボーカルグループ・AAAの宇野実彩子、與真司郎が22日、都内で行われたサロン専売品『＆honey Professional』誕生記念発表会に参加した。
【写真】ツヤツヤ…！潤い髪を見せた宇野実彩子
宇野は軽やかな純白ドレス姿で登場。「このようなステキな機会に呼んでいただけてうれしく思っています」とあいさつ。そして「商品の良さや私たちの楽しいお話を…」と宇野が話すと、與は「楽しいお話できます、そんなこと？」とツッコミを入れて笑いを誘っていた。
與はソロツアーのために髪色を金髪に。一方、宇野も「このところハイトーンでいたんですが、今日のためにダークトーンに変えてきました。潤い髪を見せたくて気合いを入れました」と話し、與は「フ〜！うちの実彩子はどっちも似合う」と声援を送っていた。
『＆honey』はハチミツ美容がコンセプト。初のサロン専売品。リペア シャンプーやリペア トリートメントなど4アイテムが20日から発売となる。
【写真】ツヤツヤ…！潤い髪を見せた宇野実彩子
宇野は軽やかな純白ドレス姿で登場。「このようなステキな機会に呼んでいただけてうれしく思っています」とあいさつ。そして「商品の良さや私たちの楽しいお話を…」と宇野が話すと、與は「楽しいお話できます、そんなこと？」とツッコミを入れて笑いを誘っていた。
『＆honey』はハチミツ美容がコンセプト。初のサロン専売品。リペア シャンプーやリペア トリートメントなど4アイテムが20日から発売となる。