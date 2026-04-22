北海道のおいしい逸品を一堂に集めた人気の物産展が新潟伊勢丹で始まりました。



ウニやいくらがふんだんにのった弁当に、フレンチシェフこだわりのプリン。22日から始まった『初夏の大北海道展』。今年は、第1弾と第2弾の合わせて56店が出店します。



注目の初出店『すぎうらベーカリー』の手作りのシフォンケーキは、米粉を使ったやさしい甘さの北海道では定番の商品です。ほかにも、『鮨処 森山』では1日30食限定の「生本マグロ絢爛(けんらん)盛り弁当」を販売しています。



■買い物客

「弁当関係を見て回ると良いものがある。一番高いやつ買いました。ザンギとかおいしそうだったので買おうかなと。」



『初夏の北海道展』は、第1弾が4月22日(水)～28日(火)まで、第2弾が4月29日(水)～5月6日(水)まで開かれています。