福島みやげの新定番候補！ 明星企画「赤べこちゃんプリン」

記事ポイント 福島の郷土民芸品をモチーフにした「赤べこちゃんプリン」が登場プレーンとチョコの2種類を2026年5月上旬から福島県内で順次発売常温保存できる80g入りで、お土産やギフトにも選びやすいプリン 福島の郷土民芸品をモチーフにした「赤べこちゃんプリン」が登場プレーンとチョコの2種類を2026年5月上旬から福島県内で順次発売常温保存できる80g入りで、お土産やギフトにも選びやすいプリン

福島の郷土民芸品「赤べこ」をモチーフにした新しいお土産が登場します。

明星企画は、「赤べこちゃんプリン」プレーンとチョコの2種類を、福島県内の観光地施設やサービスエリアなどで2026年5月上旬から順次発売します。

見た目のかわいらしさに加え、持ち帰りやすさと味わいにもこだわった新作プリンです。

明星企画「赤べこちゃんプリン」





発売日：2026年5月上旬より順次価格：462円（税込）内容量：80g種類：プレーン、チョコ賞味期限：6カ月販売場所：福島県内の観光地施設、サービスエリア、道の駅、駅売店、宿泊施設など

「赤べこちゃんプリン」は、福島を代表する郷土民芸品の赤べこを、幅広い世代に親しみやすいお土産として楽しめるよう開発された商品です。

SNSで旅先の文化や食を発信する機会が増える中、かわいらしい見た目と持ち帰りやすさ、さらに味へのこだわりを両立。

旅行の思い出として手に取りやすい一品に仕上げられています。

プレーン





価格：462円（税込）内容量：80gコラーゲン入り味わい：濃厚でなめらかな口どけ

プレーン味は、コラーゲンを加えることで、なめらかな食感とコクのある味わいを実現したフレーバーです。

やさしい口あたりと濃厚さを両立した、赤べこモチーフのかわいさと一緒に楽しめる定番の味わい。

チョコ





価格：462円（税込）内容量：80g甘酒を使用味わい：やさしい甘みと奥深い風味

チョコ味は甘酒を使用し、やさしい甘みと奥行きのある味わいが特徴です。

濃厚でなめらかな口どけに、甘酒ならではのまろやかさを重ねた、ひと味違うチョコプリンに注目です。

どちらの味も常温保存が可能で、持ち運びしやすいのが魅力です。

赤べこデザインのパッケージで、福島みやげとしてはもちろん、ギフト需要にも対応します。

福島らしさを感じられる新しいスイーツみやげを探している人は、チェックしてみてはいかがでしょうか。

「赤べこちゃんプリン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 赤べこちゃんプリンはいつから買えますか？

A. 赤べこちゃんプリンは2026年5月上旬から順次発売予定です。

福島県内の観光地施設やサービスエリア、道の駅、駅売店、宿泊施設などで取り扱われます。

Q. 赤べこちゃんプリンの味は何種類ありますか？

A. 味はプレーンとチョコの2種類です。

プレーンはコラーゲン入りでなめらかな食感が特徴、チョコは甘酒を使ったやさしい甘みと奥深い味わいが楽しめます。

Q. 赤べこちゃんプリンは持ち帰りやすい商品ですか？

A. 常温保存が可能で、内容量は1個80gです。

持ち運びしやすく、福島観光のお土産やギフトとして選びやすい仕様になっています。

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