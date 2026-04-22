フリマサイトで「未開封のリカちゃん人形」を購入…届いてゾッとした理由／びっくり体験人気記事
女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「びっくり体験」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2023年は4月28日 記事は取材時の状況です）
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今やネットでなんでも買える時代。オンラインショッピングにフリマサイト、たとえ限定品でも欲しいものが探せてしまう世の中です。ですが、やはりそこに落とし穴はつきもの。
野島美憂さん（仮名・43歳）も、フリマサイトでトラウマレベルの恐怖体験に遭遇したひとり。
◆母校の制服を着たリカちゃんを発見
野島さんは地方出身。少子化に加え過疎の町で、地元の母校が閉校になるとネットニュースで知りました。楽しかった青春時代を過ごした学校がなくなることに寂しさを感じ、母校のホームページを検索したりして昔を懐かしんでいました。
すると、その母校閉校を記念して、なんとリカちゃんとのコラボで、母校の制服を着たリカちゃんを個数限定で制作し、販売するというニュースを発見。母校の制服が気に入って進学を決めただけに、野島さんはこの限定リカちゃんを絶対欲しい！と思ったそうです。
ですがこのリカちゃん、野島さんが見たときにはすでに発売終了となっていて、メーカーに問い合わせるも在庫なしとのこと。どうしても母校リカちゃんが欲しいと思った野島さんは、フリマサイトで販売していないか探し始めました。
◆フリマサイトで限定リカちゃんを発見
「普段からよくフリマサイトを利用していて、限定品でもけっこうな確率で売られていることが多いので、母校の制服を着たリカちゃんも、きっとあると思っていました。すると、ひとつだけ未開封のリカちゃんを見つけました。お値段は定価より上がっていましたが、買えない額ではなかったので購入することにしました」
フリマサイトには新品未開封と書いてあったので、期待に胸を膨らませて商品到着を待っていた野島さん。取引はスムーズで、ほどなく商品が到着し、わくわくしながら梱包の箱を開けました。
そこには、あの母校の制服を着たリカちゃんが。感激のあまり開封しそうになりましたが、未開封のまま飾っておくか悩み、しばらくパッケージを眺めていました。すると、そのリカちゃんに異変を感じます。
◆リカちゃんを虫メガネで見てゾッ
「あまりに嬉しくてパッケージを眺めていたら、なんとなく茶色い粒のようなものが目に入りました。未開封のはずなので、ゴミが入るはずはないと思ってよく見たら、なんとそれは『虫』でした！」
直径1ミリくらいだったので、ぱっと見では虫と分かりませんでしたが、虫メガネを持ってきてよく見ると、しっかり足がついています。ネットで調べてみると、どうやら湿気の高い場所で保管していて、布に虫がわいてしまっていたようでした。
未開封の状態で2匹死んだ虫を発見してしまった野島さん。開封したらさらに多くの虫の死骸が出てくると思うと恐怖で鳥肌が立ったそうです。
◆キャンセルしたいのに話が進まない
「すぐに出品者に連絡して、虫が入っているので返品したいと連絡しました。ですが出品者はこちらの言い分を疑っているのか『虫の写真を送ってください』と返信がきました。そうはいっても、虫は小さすぎてスマホではピントが合わず、写真が撮れません。写真は撮れないけど確実に虫で、気持ち悪いので早く返品したいと返信してもなかなか回答がもらえず、やきもきしました」
なかなか進展しない取引に、フリマサイト側が気づいて仲介に入ってくれ、なんとかキャンセルすることに合意が取れて送り返すことができました。ですが、あの虫のことを考えると今でも鳥肌が立つと言います。
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今やネットでなんでも買える時代。オンラインショッピングにフリマサイト、たとえ限定品でも欲しいものが探せてしまう世の中です。ですが、やはりそこに落とし穴はつきもの。
野島美憂さん（仮名・43歳）も、フリマサイトでトラウマレベルの恐怖体験に遭遇したひとり。
野島さんは地方出身。少子化に加え過疎の町で、地元の母校が閉校になるとネットニュースで知りました。楽しかった青春時代を過ごした学校がなくなることに寂しさを感じ、母校のホームページを検索したりして昔を懐かしんでいました。
すると、その母校閉校を記念して、なんとリカちゃんとのコラボで、母校の制服を着たリカちゃんを個数限定で制作し、販売するというニュースを発見。母校の制服が気に入って進学を決めただけに、野島さんはこの限定リカちゃんを絶対欲しい！と思ったそうです。
ですがこのリカちゃん、野島さんが見たときにはすでに発売終了となっていて、メーカーに問い合わせるも在庫なしとのこと。どうしても母校リカちゃんが欲しいと思った野島さんは、フリマサイトで販売していないか探し始めました。
◆フリマサイトで限定リカちゃんを発見
「普段からよくフリマサイトを利用していて、限定品でもけっこうな確率で売られていることが多いので、母校の制服を着たリカちゃんも、きっとあると思っていました。すると、ひとつだけ未開封のリカちゃんを見つけました。お値段は定価より上がっていましたが、買えない額ではなかったので購入することにしました」
フリマサイトには新品未開封と書いてあったので、期待に胸を膨らませて商品到着を待っていた野島さん。取引はスムーズで、ほどなく商品が到着し、わくわくしながら梱包の箱を開けました。
そこには、あの母校の制服を着たリカちゃんが。感激のあまり開封しそうになりましたが、未開封のまま飾っておくか悩み、しばらくパッケージを眺めていました。すると、そのリカちゃんに異変を感じます。
◆リカちゃんを虫メガネで見てゾッ
「あまりに嬉しくてパッケージを眺めていたら、なんとなく茶色い粒のようなものが目に入りました。未開封のはずなので、ゴミが入るはずはないと思ってよく見たら、なんとそれは『虫』でした！」
直径1ミリくらいだったので、ぱっと見では虫と分かりませんでしたが、虫メガネを持ってきてよく見ると、しっかり足がついています。ネットで調べてみると、どうやら湿気の高い場所で保管していて、布に虫がわいてしまっていたようでした。
未開封の状態で2匹死んだ虫を発見してしまった野島さん。開封したらさらに多くの虫の死骸が出てくると思うと恐怖で鳥肌が立ったそうです。
◆キャンセルしたいのに話が進まない
「すぐに出品者に連絡して、虫が入っているので返品したいと連絡しました。ですが出品者はこちらの言い分を疑っているのか『虫の写真を送ってください』と返信がきました。そうはいっても、虫は小さすぎてスマホではピントが合わず、写真が撮れません。写真は撮れないけど確実に虫で、気持ち悪いので早く返品したいと返信してもなかなか回答がもらえず、やきもきしました」
なかなか進展しない取引に、フリマサイト側が気づいて仲介に入ってくれ、なんとかキャンセルすることに合意が取れて送り返すことができました。ですが、あの虫のことを考えると今でも鳥肌が立つと言います。