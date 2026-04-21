キャンメイクのセッティングパウダー新作♡透明感続く軽やか美肌へ

毎日のメイクをもっと軽やかに、美しく仕上げたい方へ。キャンメイクから、透明感とサラサラ感を両立する新作セッティングパウダーが登場します♡さらにUVジェルや人気ライナーの新色も同時に仲間入り。ベースメイクからポイントメイクまで、旬顔を叶える注目アイテムが揃いました。春夏のメイクを格上げする新作コスメの魅力をたっぷりご紹介します♪

透明感を纏う新作パウダー

新登場の「キャンメイク クリアヴェールセッティングパウダー」は、全1色（01 ミスティッククリア）・価格1,078円（税込）。

フリーズドライ処方により、極薄ヴェールのような軽やかな付け心地を実現しています。

粉っぽさを感じにくく、肌にふんわりとなじみながら、テカリやベタつきをしっかり防止。ノンパールながら自然なツヤ感を演出し、透明感のある仕上がりへ導きます。

さらに、スクワランやヒアルロン酸Naなど8種の保湿成分を配合し、乾燥しにくいのも嬉しいポイント。

パラベン・香料・タール色素・鉱物油・アルコールフリー処方で、やさしい使い心地も魅力です。

ディオール アディクト リップスティック新作♡ツヤと発色を叶える最旬リップ

サラサラ続くUV＆ベースメイク

「キャンメイク マーメイドスキンジェルUV（オイルブロック）」は、先行1色（01 クリアホワイト）・価格770円（税込）。

SPF50＋・PA++++の高いUVカット効果を備えながら、化粧水のようにみずみずしい使用感が特徴です。皮脂吸着成分により、テカリやベタつきを抑え、サラサラ肌をキープ。

また、既存の「マーメイドスキンジェルUV」は全4色（01、02、C01、C03）・各770円（税込）で展開されており、用途や肌色に合わせて選べます。単品使用時は石けんでオフできる手軽さも魅力です。

人気ライナーに可愛い新色登場

「キャンメイク クリーミータッチライナー シアー」は、先行1色（01 チャーミーピンク）・価格715円（税込）。透け感のある発色で、ナチュラルなのにしっかり目元を引き立ててくれるアイテムです。

極細1.5mm芯で細かいラインも描きやすく、ウォータープルーフ処方で長時間キープ。既存色「40th トゥルーレッド」と合わせて、シーンや気分に合わせたメイクが楽しめます。

さらに、既存の「クリーミータッチライナー」は全10色・各715円（税込）とカラーバリエーションも豊富です。

軽やかに旬メイクを楽しんで

キャンメイクの新作は、軽やかさと機能性を兼ね備えた優秀アイテムばかり。

セッティングパウダーで透明感を仕込み、UVジェルでベースを整え、ライナーでさりげなく華やかさをプラスすれば、旬のナチュラル美肌が完成します♡

日常使いしやすい価格帯も魅力なので、気軽に取り入れて自分らしいメイクを楽しんでみてください。春夏のメイク時間が、もっと楽しくなるはずです♪