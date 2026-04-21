NBA史上4人目の快記録を残すハーデンがプレーオフ通算アシスト数で歴代7位に浮上

4月21日（現地時間20日、日付は以下同）。クリーブランド・キャバリアーズは、ホームのロケット・アリーナでトロント・ラプターズ相手に一度もリードを許さず、115－105で完勝して「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンドを2勝0敗でリードした。

この日キャブスはドノバン・ミッチェルがゲームハイの30得点に7リバウンド5アシスト、ジェームズ・ハーデンが28得点5リバウンド4アシスト5スティール、エバン・モーブリーが25得点8リバウンド、ジャレット・アレンが10得点2スティール3ブロックをマーク。

イースタン・カンファレンス第4シードのキャブス（52勝30敗）と、第5シードのラプターズ（46勝36敗）によるシリーズは、舞台をラプターズのホーム、スコシアバンク・アリーナへ移し、24日に第3戦が組まれている。

なお、ハーデンは第1戦の22得点10アシスト2スティールに続き、2戦連続の20得点超え。第2戦で4アシストを記録したことで、プレーオフ通算アシスト数を1139へ伸ばし、ラジョン・ロンド（元ボストン・セルティックスほか／1136本）を上回り、NBA歴代7位へ順位を上げた。

今シーズンのハーデンは、ロサンゼルス・クリッパーズで開幕を迎え、今年2月のトレードでキャブスへ加入。NBA入りから17シーズン連続でプレーオフに出場している。

キャリア最初の17シーズンで毎年プレーオフへ出場したのはハーデンがNBA史上わずか4人目。これまでにクリアしてきたのはカール・マローン（元ユタ・ジャズほか／19シーズン）、ジョン・ストックトン（元ジャズ／19シーズン）、トニー・パーカー（元サンアントニオ・スパーズほか／17シーズン）の3選手。

そのうち、マローンの19回目がロサンゼルス・レイカーズながら、マローンとストックトンはジャズ、パーカーはスパーズでこの記録を達成している。

一方のハーデンは、オクラホマシティ・サンダー、ヒューストン・ロケッツ、ブルックリン・ネッツ、フィラデルフィア・セブンティシクサーズ、クリッパーズ、キャブスと計6チームを渡り歩きながら毎年プレーオフへと駒を進めてきた。

【動画】ラプターズ対キャブスのシリーズ第2戦をハイライトで！





