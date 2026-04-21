『アギト―超能力戦争―』仮面ライダーG7の変身シーン解禁 ドローンで自動装着 Gトレーラーいらずに
2026年は仮面ライダー生誕55周年。そんな特別な年に「仮面ライダームービープロジェクト」と題し、仮面ライダー新作映画の制作が決。特別な年に仮面ライダー生誕55周年記念作として『アギト―超能力戦争―』が4月29日に全国公開となる。G7システム起動シーンの本編映像が解禁となった。
【動画】解禁となった『アギト―超能力戦争―』仮面ライダーG7の変身シーン
本作は、平成以降の仮面ライダー作品でいまだ破られることのない史上最高平均視聴率（11.7％）を誇り、その人気から平成仮面ライダー初の劇場版も製作され、シリーズの未来を切り開いた金字塔『仮面ライダーアギト』の劇場版最新作。タイトルから「仮面ライダー」を外し、既存の枠にとらわれない新機軸の作品として制作された大人が楽しめる超能力アクション大作となる。
主演は映画『キングダム』シリーズや2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で明智光秀を演じる要潤。テレビシリーズ『仮面ライダーアギト』で要は警察官・氷川誠／仮面ライダーG3を演じ、俳優デビューした作品でもある。さらに津上翔一／仮面ライダーアギトを演じた賀集利樹を筆頭に、藤田瞳子、山崎潤、柴田明良、升毅、秋山莉奈、田辺季正、樋口隆則とオリジナルキャストが再集結し、作品を盛り上げる。そして本作で映画初出演となる、ゆうちゃみをはじめ、駒木根隆介、今井悠貴、岩永洋昭、鈴之助、青島心、金田哲（はんにゃ.）、ベッキーら個性あふれるキャストが脇を固める。
今回解禁されたのは、Gユニット管理官の小沢澄子（藤田瞳個）による号令のもと、氷川誠（要潤）が最新鋭の特殊強化装甲服「G7」を装着し「仮面ライダーG7」へと変身するシーンを収めた本編映像の一部。25年前のテレビシリーズ『仮面ライダーアギト』では、専用車両・Gトレーラー中で手動での装着であった「G3」「G3-X」から進化を遂げ、ドローンが各パーツを運び自動で装着が進められていく。足、胴体、腕、そして顔から頭部までの全身が覆われ、G ユニットらしい青色をベースに黄色のドローンが組み合わさった新システムで佇む「仮面ライダーG7」。本作で初登場する最新の武器である、GZ-10 オロチの刀身が自動で伸びる瞬間もおさめられた貴重映像となってる。25年振りにパワーアップしたGユニット最新鋭の特殊強化装甲服「G7」に心踊る映像に。25年という年月を経て、特殊強化装甲服「G7」を装着し、巨悪に立ち向かう氷川誠。不器用で誰よりも真っ直ぐなヒーローの戦いの物語が間も無く幕を開ける。
■Introduction
仮面ライダー生誕55周年──。
平成仮面ライダー史上、最高視聴率を叩き出した伝説──『仮面ライダーアギト』が新たな物語を紡ぐ。
人々が次々と“超能力”に目覚め始めた世界。その力を好き勝手にふるい、街を混乱へと陥れる者たちが現れる。
そんな混沌の中、立ち向かうのは1人の警察官──氷川誠（要潤）。特殊な力は持たないが、誰よりも真っ直ぐに正義を信じる実直で不器用な男。
力を持つ者の“暴走”と、力なき者の“覚悟”。
人間の進化と信念がぶつかり合う、究極のドラマと超能力アクションがここに誕生する。
■Story
半凍死、半焼死──。相反する死が、1つの遺体に刻まれていた。誰も見たことのない、理解を超えた“不可能犯罪”。警視庁未確認生命体対策特殊武装班＝通称Gユニットが事件解決に動き出す。だが、その最前線に立つべき男、氷川誠の姿はなかった。「1番必要なのは……氷川誠」。運命は動き始める。そして、静かに“新たな進化”が始まろうとしていた。
【動画】解禁となった『アギト―超能力戦争―』仮面ライダーG7の変身シーン
本作は、平成以降の仮面ライダー作品でいまだ破られることのない史上最高平均視聴率（11.7％）を誇り、その人気から平成仮面ライダー初の劇場版も製作され、シリーズの未来を切り開いた金字塔『仮面ライダーアギト』の劇場版最新作。タイトルから「仮面ライダー」を外し、既存の枠にとらわれない新機軸の作品として制作された大人が楽しめる超能力アクション大作となる。
今回解禁されたのは、Gユニット管理官の小沢澄子（藤田瞳個）による号令のもと、氷川誠（要潤）が最新鋭の特殊強化装甲服「G7」を装着し「仮面ライダーG7」へと変身するシーンを収めた本編映像の一部。25年前のテレビシリーズ『仮面ライダーアギト』では、専用車両・Gトレーラー中で手動での装着であった「G3」「G3-X」から進化を遂げ、ドローンが各パーツを運び自動で装着が進められていく。足、胴体、腕、そして顔から頭部までの全身が覆われ、G ユニットらしい青色をベースに黄色のドローンが組み合わさった新システムで佇む「仮面ライダーG7」。本作で初登場する最新の武器である、GZ-10 オロチの刀身が自動で伸びる瞬間もおさめられた貴重映像となってる。25年振りにパワーアップしたGユニット最新鋭の特殊強化装甲服「G7」に心踊る映像に。25年という年月を経て、特殊強化装甲服「G7」を装着し、巨悪に立ち向かう氷川誠。不器用で誰よりも真っ直ぐなヒーローの戦いの物語が間も無く幕を開ける。
■Introduction
仮面ライダー生誕55周年──。
平成仮面ライダー史上、最高視聴率を叩き出した伝説──『仮面ライダーアギト』が新たな物語を紡ぐ。
人々が次々と“超能力”に目覚め始めた世界。その力を好き勝手にふるい、街を混乱へと陥れる者たちが現れる。
そんな混沌の中、立ち向かうのは1人の警察官──氷川誠（要潤）。特殊な力は持たないが、誰よりも真っ直ぐに正義を信じる実直で不器用な男。
力を持つ者の“暴走”と、力なき者の“覚悟”。
人間の進化と信念がぶつかり合う、究極のドラマと超能力アクションがここに誕生する。
■Story
半凍死、半焼死──。相反する死が、1つの遺体に刻まれていた。誰も見たことのない、理解を超えた“不可能犯罪”。警視庁未確認生命体対策特殊武装班＝通称Gユニットが事件解決に動き出す。だが、その最前線に立つべき男、氷川誠の姿はなかった。「1番必要なのは……氷川誠」。運命は動き始める。そして、静かに“新たな進化”が始まろうとしていた。