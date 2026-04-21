有楽町駅から徒歩約1分。「イトシアプラザ」4階にある「LAPIS BLEU TOKYO（ラピス ブルー とうきょう）」は、2025年12月にオープンしたばかりのレストラン。上品な“青”をコンセプトにした、唯一無二の世界観が魅力です。

一歩足を踏み入れると、そこはまるで別世界。店内は海の美しい青と、波の白をイメージしたインテリアで統一されています。店名の「LAPIS BLEU」も、海を連想させるような青い宝石・ラピスラズリに由来しているんだとか。

本物の大理石を使用したテーブルや上品なベロア調のチェアが、ラグジュアリーな雰囲気を演出します。

ご褒美CHECK

青のコンセプトで揃えた幻想的な空間は、特別な日にぴったり。高級感がありつつも開放的で落ち着いた雰囲気です。デートや記念日にはもちろん、女子会や推し活にもおすすめ。

店内の床には波のプロジェクションマッピングが。穏やかな波の映像と、岩を連想させるソリッドなデザインの壁が相まって、まるで海辺にいるかのような心地よさに包まれます。

テーブル席のほか、窓に面した明るいカウンター席や、景色を一望できるテラス席も完備。それぞれ異なる表情が楽しめるのも、このお店ならではです。

こちらは有楽町の街並みが一望できる広いテラス席。店内と同様にゆったりしたレイアウトになっているので、景色を一望しながらぜいたくな時間を過ごすことができそう。暖房も完備されていて、季節に関わらず外の街並みを楽しめます。



青と白を基調にした美しいビジュアルのアフタヌーンティー

「アフタヌーンティー（カフェフリー、ウェルカムドリンクつき）」1人あたり6000円（オーダーは2人〜）

今回は、青と白をテーマカラーにした「アフタヌーンティー」をオーダー。本場フランスで研鑽を積んだパティシエによる、お店のコンセプトを表現した特別なメニューです。

ご褒美CHECK

ため息が出るほど美しい青と白のスイーツとセイボリーは、目にも楽しく特別感たっぷり。食べる前から夢見心地にさせてくれます。パティシエの芸術的な感性を生かした、「LAPIS BLEU TOKYO」だからこそ堪能できる特別な一品です。

左「ミニバーガー」、右「ココナッツゼリー」、奥「ココナッツケーキ」

まずは下段の「ミニバーガー」、「ココナッツゼリー」、「ココナッツケーキ」から。やさしい色合いのスイーツやミニバーガーは、アフタヌーンティーのスタートにぴったり。おいしそうな見た目に期待感が高まります。

「ココナッツケーキ」

ふんわりもっちりしたブルーの生地と白いホイップクリームのコントラストがかわいい「ココナッツケーキ」。ホワイトチョコレートの羽の飾りもポイントです。やさしいココナッツの甘い香りが広がり、ふわっと軽い口どけに思わず頬がゆるみます。

「ココナッツゼリー」

真っ白なビジュアルに花の飾りがかわいい「ココナッツゼリー」は、なめらかな口当たりとさっぱりとした甘さが食べやすい一品。飾りの花は食べられるので、ゼリーと一緒にどうぞ。濃厚なココナッツに華やかな花の風味が加わり、南国にいるような気分にさせてくれます。

「ミニバーガー」

具材にイチゴを加えた組み合わせが新しい「ミニバーガー」。ハムとチーズのほどよい塩味がイチゴの甘さを引き立てます。甘いスイーツの合間のリフレッシュにぴったり。

「ミニサラダ」

さらにセイボリーには、シンプルなワッフルがついた「ミニサラダ」も。スイーツ多めのスタンドなので、野菜をしっかり取れるセイボリーがあるのはうれしいですね。日替わりのドレッシングがおいしくて食が進みます。

左「ラズベリーとヨーグルトのムース」、右「チーズムース」

中段のプレートには、「ラズベリーとヨーグルトのムース」と「チーズムース」が並びます。チーズムースは、パールのような真っ白な見た目がとってもキュート。ふんわりとしていて、ぺろっと食べてしまう軽やかさながら、チーズの濃厚な風味が楽しめます。

ラズベリーとヨーグルトのムースは、鮮やかなブルーが印象的。ほどよい酸味とホワイトチョコの甘さのバランスが絶妙で、ふんわりとなめらかな口どけがやさしい気分にさせてくれます。

中もブルーかと思いきや、フォークを入れるとラズベリーの赤が顔を出すのも楽しいギャップ。味はもちろん、きれいな色彩も素敵で、最後のひと口まで楽しめます。

奥「マカロン」、手前「ピスタチオチョコムース」

最後にいただくのは、上段のプレートに乗った「マカロン」と「ピスタチオチョコムース」。 マカロンは、ひと口食べると上品な甘さの生地とシンプルなバニラ風味が口の中に広がります。最後の締めくくりにぴったりな軽やかな食感もポイント。

ナッツのザクっとした食感が楽しめる「ピスタチオチョコムース」は、中のクリームに混ぜ込んだピスタチオが濃厚で、満足感があります。表面のチョコレートにもマカダミアナッツが入っていて、クリームとの相性もバッチリ。



ウェルカムドリンク「ラピスブルーソーダ」

アフタヌーンティーには、ウェルカムドリンクとカフェフリーがセットでつきます。鮮やかな青色が目を引くウェルカムドリンク「ラピスブルーソーダ」は、お店をイメージしたカクテル「ラピスブルー」のノンアルコールバージョンだそう。ブルーハワイをベースに、オレンジなどの果実を加えたさわやかなサイダーです。

8種カフェフリー 左「スウィートホワイトピーチ」、右「フレンチマスカット」

アフタヌーンティーとともに楽しめるカフェフリーは、ターコイズブルーにゴールドの装飾が映えるラグジュアリーなティーセット。

紅茶は全部で8種類。ブラックティーやフレーバーティーから好きなものを選択できます。スリランカで直接買いつけをしている会社と提携し、新鮮な茶葉を取り寄せているんだとか。

ご褒美CHECK

高級感のある食器も、芸術的なスイーツとともに特別なひとときを演出。インテリアからスイーツ、食器にいたるまですべて上品な青で統一され、上質で心地よい、ゆったりした時間を過ごすことができます。

「フレンチマスカット」

今回はカフェフリーのメニューのなかから、フレーバーティーの「フレンチマスカット」と「スウィートホワイトピーチ」をセレクト。

「フレンチマスカット」は、華やかで上品な香りでぜいたくな気分にさせてくれます。さっぱりしていて飲みやすく、スイーツにもぴったり。

「スウィートホワイトピーチ」

「スウィートホワイトピーチ」は、ひと口飲むとピーチの甘い香りがふわっと広がり、思わず頬が緩むような幸福感に包んでくれます。鮮度にこだわった風味豊かな紅茶をお供に、アフタヌーンティーをゆっくり堪能して。

カフェフリーはセルフオーダーで、二次元コードから気軽にセレクトできるので、気になるものを飲み比べてみるのもいいですね。

今回ご紹介したアフタヌーンティーは2時間制で、前日までの予約が必須。とくに週末は満席になることも多いそうなので、早めの予約がおすすめです。

青を基調としたぜいたくな空間で芸術的なアフタヌーンティーを味わい、すっかり夢見心地に。美しい色彩と上品なスイーツを楽しむ時間は、五感を満たす特別なひとときです。「LAPIS BLEU TOKYO」で、青の世界に心ゆくまで浸ってみて。



■LAPIS BLEU TOKYO（らぴす ぶるー とうきょう）

住所：東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町イトシア 4F

TEL：050-3100-1457

営業時間：アフタヌーンティー：11〜16時（14時最終入店）※完全予約制

ランチタイム11〜16時（14時30分LO）、ディナータイム17〜23時（フード22時LO、ドリンク22時30分LO）

定休日：無休



▶▶「ご褒美の新定番」の記事一覧はこちらから！



Text：森本慧（vivace）

Photo：河合華子（vivace）



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

