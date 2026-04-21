◆米大リーグ ロッキーズ３―１２ドジャース（２０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャースが２０日（日本時間２１日）、敵地・ロッキーズ戦で５本塁打を放ち、連敗を２で止めた。「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手（３１）は４打数１安打１盗塁。連続試合出塁記録を１９２３年のベーブ・ルース（ヤンキース）を上回る５２に伸ばし、２０１８年の秋信守（レンジャーズ）に並ぶアジア出身選手最長となった。

ド軍は今季、開幕から２２試合でメジャートップの４２本塁打を記録しており、ＭＬＢ公式サイトのＳ・ラングス記者によると、２２試合の時点では１９年の４１本を超えて球団史上最多本塁打数となった。

この日は１点を追う２回にマンシーが７号ソロ、ロハスが１号ソロ。今季初の２者連続アーチで逆転すると、８回には捕手が本職ながら一塁起用のラッシングが６号ソロ。９回にはマンシーに８号ソロ、ラッシングに７号２ランが飛び出した。ラッシングはこの日が今季８試合の出場。同記者によると、１９００年以降に最初の出場８試合で７発を打ったのは２０１６年のＴ・ストーリー（ロッキーズ）に並んでラッシングが２位。１９７６年にはＭ・シュミット（フィリーズ）が史上最多の８戦８発を記録している。