元「モーニング娘。」で元テレビ東京アナウンサーの紺野あさ美（38）が21日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。プロ野球選手の夫・杉浦稔大投手（34）が日本ハムから中日へ金銭トレードで移籍し、4人の子育てのワンオペを心配する声が多く寄せられたことを明かした。

12日にトレードが発表され、13日に夫は名古屋へ出発、14日に動画を撮影していることを冒頭で説明した紺野。11日に球団事務所から夫に電話があったことなど、今回のトレードでのバタバタを振り返りつつ、「私たちにとっても凄い急なことではあったんだけど、パパを応援する気持ちで送り出しました」と語った。「今のところ単身赴任というか一人で行ってもらって。私たちも4月で生活が始まって子供たちの学校や保育園もあったり、お家も賃貸じゃないので」としばらくは夫の単身赴任になることも明かした。

突然のトレード移籍に「ワンオペ大丈夫ですか？」という心配のコメントが多くあったというが、「あの正直…日本ハムでも2軍にいる時は千葉県の鎌ヶ谷なんですね」と紺野。「この春もキャンプ終わりから3月上旬くらいまでは札幌にいたけど、それ以降は千葉にいる時間が長くて。だから正直、鎌ヶ谷にずっと行ってても、名古屋にずっといても、会う頻度という面だとあまり変わらないというか」と気まずそうに打ち明けた。

また、名古屋に行った場合でも平日はナイター、土日はデーゲームのため「子供たちとスケジュールがすれ違うし、合わないことが多かったりするので、もし一緒に行ったとしても結局向こうで一人で（子供を）見るっていう状況も変わらないような気もする」とも語った。

紺野は2001年、モーニング娘。に14歳で5期メンバーとして加入。06年、大学進学のため、グループを卒業。慶大を卒業し、11年4月にテレビ東京にアナウンサーとして入社。17年に当時ヤクルトに所属していた杉浦投手と結婚。同年5月末でテレビ東京を退社。同年9月に第1子女児を出産した。

2017年7月に杉浦が日本ハムへ移籍し、紺野も北海道へ。19年2月に第2子男児、21年8月には第3子男児が誕生、24年8月に第4子女児を出産した。こだわりのマイホームを建てたことでも話題になった。