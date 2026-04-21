【簡単絶品】キーマカレーとは？ドライカレーとの違いと簡単レシピもご紹介
【画像を見る】キーマカレーとドライカレーの違いは食材？ほかには何が違うの？
カレーの中でも、具材が細かく、ご飯によく絡むキーマカレーは、子どもから大人まで大人気のメニューですよね。でも、見た目がよく似ているドライカレーとの違いについて、「実はよくわからない…」という方も多いのではないでしょうか？
そこで、キーマカレーの基本の定義から、名前の由来、そして混同されがちなドライカレーとの違いまでを詳しく解説します。さらに、家庭で手軽に作れるおすすめレシピもご紹介しますので、ぜひ日々の献立にお役立てください！
キーマカレーは、インド発祥のカレー料理です。
「キーマ」が意味するもの
キーマカレーの「キーマ」（Keema、Qeema）という言葉は、ヒンディー語やウルドゥー語で「細かいもの」「細切り肉」「ひき肉」を意味します。
つまり、キーマカレーとは、文字通りひき肉を使ったカレー全般を指す言葉なのです。
キーマカレーの主な特徴
キーマカレーは、挽き肉を主要な具材とし、細かく刻んだ野菜や香辛料を加えて作られます。
■使用する肉：
本場インドでは、宗教上の理由から、鶏肉、羊肉（マトン）、ヤギ肉が使われることが多いです。日本では、豚ひき肉、牛ひき肉、または合いびき肉を使ったレシピも広く親しまれています。
■具材：
ひき肉のほかに、にんじん、玉ねぎ、ピーマンなど、細かく刻んだ野菜が入ることが一般的です。トマトやじゃがいも、豆類、バターなどが使われることもあります。
■スパイス：
本格的なキーマカレーは、クミン、ターメリック、コリアンダー、ガラムマサラなど、多彩なスパイスを組み合わせて作られ、風味豊かで奥深い味わいが楽しめます。
■発祥地とドライカレーとの定義の違い
キーマカレーとドライカレーは見た目がよく似ていますが、実は発祥地や定義、調理法に大きな違いがあります。
■そもそもどんなカレー？
キーマカレーは「ひき肉を使ったカレー」を指すインド料理であり、水分量にかかわらず、スープ状のものでもひき肉を使っていればキーマカレーに分類されます。
一方、ドライカレーは「汁気の少ないカレー風味の料理」を指し、日本で独自の進化を遂げた日本生まれの料理です。挽き肉を使わない場合でも、汁気が少なければドライカレーと呼ばれることもあります（例：カレーピラフやカレー味のチャーハンなど）。
■調理法の違い
キーマカレーは、水を加えて煮込む工程が必要となるレシピが多いのに対し、ドライカレーは、水分をほとんど加えずに調理するか、ごく少量の水分を加えて煮詰めて水分を飛ばすのが一般的です。
■お手軽！家庭で作れるキーマカレーのレシピ
短時間でできる簡単レシピや、マイルドな味わいのレシピをご紹介します。
煮込んだようなキーマカレー
【材料・2人分】
カレー用（合いびき肉…150g、カットトマト缶…1/2缶<約200g>、おろしにんにく<チューブ>…小さじ1/3）、温泉卵…2個、玉ねぎのみじん切り…1/2個分、温かいご飯…茶碗2杯分(約300g)、カレールウ…2かけ(約40g)、酒、バター、しょうゆ
【作り方】
1.口径約23cmの耐熱ボウルに玉ねぎを入れ、酒大さじ1をふる。ふんわりとラップをかけて、電子レンジ（600W）で約2分加熱する。
2.カレー用の材料を加えて混ぜ、中央にカレールウをのせる。ふんわりとラップをかけて、電子レンジ（600W）で約8分加熱する。熱いうちにバター15gを加えて溶かし、しょうゆで味をととのえる。器にご飯を盛ってかけ、温泉卵をのせる。好みで粗びき黒こしょうとパセリのみじん切りをふる。
（1人分678kcal、塩分2.7g 調理／五十嵐ゆかり 栄養計算／スタジオ食）
※電子レンジは600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
▶教えてくれた人 五十嵐ゆかり先生
管理栄養士・料理研究家。身近な食材で簡単時短でおいしく作れるレシピを得意とし、X（旧Twitter）では#ラク速レシピが人気。スイーツブランドtoroaのクリエイティブディレクターとして人気クラウドファンディングMakuake10時間1000%で完売のとろ生ガトーショコラやとろ生チーズケーキの商品開発を手がける。著書・監修本に『電子レンジでついでにつくりおき』『ラク速レシピ』、『腸で免疫力を上げる本』など。
キーマカレーは、ご飯と相性が抜群なのはもちろん、ふっくらしたナンと合わせたり、温泉卵やチーズをトッピングしてアレンジしたりするのもおすすめです。ご紹介したレシピを参考に、ぜひご家庭でも本格的なキーマカレーを楽しんでみてくださいね！
文＝レタスクラブK 監修＝齋藤久美子（栄養士）