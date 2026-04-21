キャブスがホームでラプターズに連勝…ミッチェル、ハーデン、モーブリーの3人で83得点

4月21日（現地時間20日）に「NBAプレーオフ2026」1回戦が行われ、イースタン・カンファレンスではクリーブランド・キャバリアーズがホームのロケット・アリーナにトロント・ラプターズを迎え撃った。

キャブスは試合開始からジャレット・アレン、ジェームズ・ハーデンの連続得点で6－0の入りを見せると、ドノバン・ミッチェルも加点。マックス・ストゥルース、エバン・モーブリーも得点を重ね、7点のリードを奪った。

0－5のランで始まった第2クォーターは、開始57秒にミッチェルが3ポイントシュートで得点を記録。点の取り合いとなったものの、リードしながら試合を進め、54－48でハーフタイムを迎えた。

後半に入ってもハーデン、モーブリー、ミッチェルを中心にオフェンスを展開すると、第3クォーター開始4分56秒にディーン・ウェイドの3ポイントで試合最大16点リード。試合を通じて相手に一度もリードを許すことなく、115－105で2連勝を飾った。

キャブスはミッチェルが30得点7リバウンド5アシスト、ハーデンが28得点5リバウンド5スティール、モーブリーが25得点8リバウンドと、3選手が25得点超え。アレンが10得点3ブロック2スティール、ストゥルースが6得点、サム・メリルとデニス・シュルーダーがともに5得点で続いた。

なお、両チームによる第3戦は24日（同23日）に開催。舞台をラプターズ本拠地のスコシアバンク・アリーナに移して行われる。

■試合結果



クリーブランド・キャバリアーズ 115－105 トロント・ラプターズ



CLE｜26｜28｜30｜31｜＝115



TOR｜19｜29｜29｜28｜＝105



SPIDA'S SIGNATURE MOVE 🕷️

The windmill gather for two!

He's up to 21 PTS as the Cavs lead in Q3 of Game 2 🍿 pic.twitter.com/MMYWr959PO

- NBA (@NBA) April 21, 2026

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