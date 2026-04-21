◆メニコン杯 第２９回関東ボーイズリーグ大会 ▽小学生の部リーグ戦・Ｄブロック 埼玉新座ボーイズ１４−５流山ボーイズ＝４回コールド ▽同 埼玉新座ボーイズ８−１春日部ボーイズ＝４回コールド（１２日・流山ボーイズグラウンド）

小学生の部は雨天順延による日程変更を受け、Ｄブロックのみが全日程を終了。埼玉新座ボーイズが２試合連続のコールド勝ちで勝ち点７を積み上げ、３戦全勝の１位で決勝トーナメント（Ｔ、４月２６日開幕）進出を決めた。登録９人で勝ち点６を挙げた春日部ボーイズも２位で進出。残る３ブロックは１９日に行われ、８強がそろう。

速攻ではなく足攻。２試合で２２盗塁と走りまくった埼玉新座が、決勝Ｔまで駆け抜けた。流山との１試合目は初回に４点を先制されるも、直後に６安打と８盗塁を絡めて９得点で逆転。内村房夫監督（５５）が「目標は２球で三塁（まで行く）」と話す通り、先発出場７人が盗塁を記録。チーム１４盗塁で１４得点したが、長打は渡邉伶音（５年）の二塁打１本だけだった。

春日部との２試合目は８盗塁に加え、皆川遼佑（６年）の２ランスクイズ、新城遼馬（同）のランニング本塁打など多様な“足攻”を駆使し２試合連続の４回コールド勝ち。内田陽仁主将（同）は「（今年は）足でかき回すチームです」と胸を張った。

最も躍動したのが１番打者の松本唯聖（同）。「できませーんと言う前にー、やってみますの松本でーす」。印象的な応援歌に乗せられ、６打席で３安打し５出塁。７盗塁を決めた５０メートル７秒６の俊足に加え、「投手の足に注目している」という観察眼も秀逸。３月末まで春季全国大会を戦っており、新チームは結成まもないが「優勝を目指していきたい」と松本。打のチームから変身した埼玉新座が、足取り軽く頂点を狙う。

［春日部］６年生が５人、５年生と４年生が各２人の９人が、勝ち点６を積み上げ、決勝Ｔ進出を決めた。熱田雄一監督（４７）が「一人一人みっちり（練習）できる」と話す通り、敗れた試合も四球や失策の連続はなし。２６日からの次なる戦いへ古林颯真主将（６年）は「けがしたら終わりなんで、けがしないように。まずは勝ちを目指して」と締めた。