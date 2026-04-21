橋本梨菜、葉月あや、三田悠貴、堀みなみ、山田あい…圧巻の“湯けむり”写真集
ワニブックスでは、昨年発売されたR・I・P GIRLS2025写真集『湯けむり にゅうよく旅』（橋本梨菜、葉月あや、三田悠貴、堀みなみ、山田あい）のデジタル限定写真集『湯けむり にゅうよく旅 〜Another Edition〜』を発売している。
【写真たくさん】これぞ圧巻！豪華メンバーの『湯けむり』写真集
5人の魅力がさらに追加された至福の1冊。本編には入りきらなかったドキドキショットも収録されている。
■橋本梨菜
1993 年9 月13 日生まれ。大阪府出身。身長159cm 趣味＝旅行、焼き肉を食べること。特技＝日焼け、闇に紛れる。「なにわのブラックダイアモンド」として話題に。グラビアで大活躍しつつ、現在は映画などの俳優業でも注目を集める。
■葉月あや
1991 年6 月9 日生まれ。愛知県出身。身長152cm。趣味＝料理、音楽。特技＝ソフトテニス、スノーボード。数々の話題作となる写真集、DVD を発売するグラビア界のレジェンド。最新DVD は憧れだったフィリピン・プエルトガレラでロケ！
■三田悠貴
1998 年5 月7 日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。趣味＝ウォーキング、料理、運転。特技＝バドミントン。G カップの圧倒的BODY は今回のRIP ガールズの中でもNo1！近年はグラビア以外でも軽トラ女子として話題に。
■堀みなみ
2000 年12 月9 日生まれ。東京都出身。身長150cm。趣味＝旅行、お酒、パチンコ。特技＝料理（調理師免許取得）。好きな食べ物はハンバーグ、その愛らしいルックスからキャッチコピーは「世界の妹」。
■山田あい
2003 年9 月11 日生まれ。東京都出身。身長160cm。趣味＝旅行、写真、調味料探し、ダーツ。昨年発売の初写真集も大ヒットと今旋風を巻き起こす令和の超新星！最近はポーカーにもハマっている（笑）。
【写真たくさん】これぞ圧巻！豪華メンバーの『湯けむり』写真集
5人の魅力がさらに追加された至福の1冊。本編には入りきらなかったドキドキショットも収録されている。
■橋本梨菜
1993 年9 月13 日生まれ。大阪府出身。身長159cm 趣味＝旅行、焼き肉を食べること。特技＝日焼け、闇に紛れる。「なにわのブラックダイアモンド」として話題に。グラビアで大活躍しつつ、現在は映画などの俳優業でも注目を集める。
1991 年6 月9 日生まれ。愛知県出身。身長152cm。趣味＝料理、音楽。特技＝ソフトテニス、スノーボード。数々の話題作となる写真集、DVD を発売するグラビア界のレジェンド。最新DVD は憧れだったフィリピン・プエルトガレラでロケ！
■三田悠貴
1998 年5 月7 日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。趣味＝ウォーキング、料理、運転。特技＝バドミントン。G カップの圧倒的BODY は今回のRIP ガールズの中でもNo1！近年はグラビア以外でも軽トラ女子として話題に。
■堀みなみ
2000 年12 月9 日生まれ。東京都出身。身長150cm。趣味＝旅行、お酒、パチンコ。特技＝料理（調理師免許取得）。好きな食べ物はハンバーグ、その愛らしいルックスからキャッチコピーは「世界の妹」。
■山田あい
2003 年9 月11 日生まれ。東京都出身。身長160cm。趣味＝旅行、写真、調味料探し、ダーツ。昨年発売の初写真集も大ヒットと今旋風を巻き起こす令和の超新星！最近はポーカーにもハマっている（笑）。