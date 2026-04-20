南海（現ソフトバンク）の黄金期を支えた内野手で、近鉄の監督も務めた岡本伊三美（おかもと・いさみ）さんが１５日午前７時５７分、肺炎のため大阪市内の病院で死去していたことが２０日分かった。９５歳。京都市出身。葬儀・告別式は近親者のみで行った。喪主は長男の猛（たけし）さん。

岡本さんは、中学時代までバスケットボール選手だったが、京都第一工（洛陽に改称）高で野球を本格的に始め、１９４９年にテスト生として南海に入団。わずか３年のキャリアでプロ入りを果たした。

５２年に１軍に抜てきされて、二塁のレギュラーに定着。５３年には打率３割１分８厘で首位打者を獲得し、わずか４厘差で西鉄・中西太の３冠王を阻止した。３連覇に大きく貢献し、リーグＭＶＰも受賞。蔭山和夫、飯田徳治、木塚忠助、杉山光平とともに「１００万ドルの内野陣」と呼ばれ、鶴岡一人監督率いる南海の黄金時代に欠かせない選手だった。

杉浦忠の４連投４連勝で巨人を下した５９年の日本シリーズでも、第１戦で４安打。２本塁打はこの年、３００勝投手となった別所毅彦から放った。宿敵を倒しての悲願の日本一に「勝った、やっと、やっとだ」と涙した。テレビが普及していない時代に勝負強かったため「見出しの岡本」の異名を誇り、ベストナインにも５度輝いた。

６３年に引退後は南海、サンケイ、阪神、近鉄でコーチを歴任。８４年には近鉄の監督に就任した。大石大二郎や金村義明らを中心選手に育て、８６年には西武と激しい優勝争いを演じるも２位。最下位に終わった翌８７年限りで退任し、コーチだった仰木彬にバトンを渡した。その後は球団フロントとして、主に編成部門で辣腕（らつわん）を振るい、９９年にユニホーム組としては当時異例ともいえる専務取締役球団代表に就任。近鉄を支えただけでなく、全国野球振興会（日本プロ野球ＯＢクラブ）常務理事、日本少年野球連盟顧問なども務めた。

◆岡本 伊三美（おかもと いさみ）１９３１年２月２６日、大阪府生まれ。京都・洛陽高から入団テストを経て４９年南海入り。５３年に首位打者とＭＶＰ獲得。通算成績は１２８９試合、打率２割５分７厘、１２５本塁打、５１３打点、１８２盗塁。８４年から４年間近鉄監督で２３９勝２４２敗３９分け。右投右打。現役時は１７３センチ、７４キロ。元プロテニス選手の岡本久美子は次女。