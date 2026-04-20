元モーニング娘。で元テレビ東京アナウンサーの紺野あさ美（３８）が２０日、ＹｏｕＴｕｂｅに新規動画を投稿。１２日に日本ハムから中日にトレードとなった夫・杉浦稔大投手（３４）と家族の今後について語った。動画は夫の移籍を受け、１４日に急きょ撮影したものという。

２４年にこだわりのつまった豪邸を北海道に建てたばかりの紺野。長女（８）、長男（７）、次男（４）、次女（１）の４児ママとあって、ワンオペを心配する声や、北海道を離れて名古屋についていくのか？など多くの質問や心配の声が届いていたという。

これまでも「野球に関して私があれこれ言うことはない」と夫の仕事に関して口を出したくなかったことを明かしながら、今回は、家族のこと、として語ることを決意。杉浦に相談したところ、「いいんじゃない？そこに触れないのも変だし」と言ってくれたそうで、「夫に確認を取った上で」の動画であることも説明した。

トレードについては、１１日午前、突然、杉浦から電話があり、「明日球団事務所に呼ばれた」「この時期に呼ばれたから多分トレード」と言われたという。詳細は杉浦も分かっておらず、夜に球団職員から電話があり、中日へのトレードだと明かされたそうで「私たちも報道が出た日（１２日）の前日に知ったという急展開」と話した。杉浦はヤクルトから日本ハムに移籍しており、今回が２回目のトレード。

家は？子供たちはどうするのか？という心配の声については「単身赴任」「４月から子供たちの学校や園もあるので」と夫には一緒についていかない決断を説明。「無理のない範囲で（北海道に）帰ってこれる時は帰ってきてもらって」「テレビ電話もあるし」と笑顔で語った。