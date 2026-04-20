「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（５月２日、東京ドーム）

４団体統一王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝が２０日、横浜市の所属ジムで公開練習を行った。元世界３階級制覇王者でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝とのドリームマッチまで１２日。「（対戦呼びかけから）長かったようで早い１年だった。残り２週間を切って、非常に楽しみ。心身ともにいい状態」と心境を明かし、「対策も最終段階で、どんな入り方、どんな戦い方もできる準備ができている。（中谷戦への）イメージはすごく高まっている」と絶対的な自信をにじませた。

井上は３２勝（２７ＫＯ）無敗、中谷も３２勝（２４ＫＯ）無敗で、ともにパウンド・フォー・パウンド入りしている同士の日本人頂上決戦。既にチケットは完売し、国内のボクシング興行では史上最多となる約５万５０００人を動員することも確実となっているが、井上は「重圧は毎試合乗り越えて３２戦やってきているので、今に始まったことでもないので気にしていない。ただ、こういった大一番で負けられない気持ちは非常に強い」と力を込めた。

歴史的一戦に臨む井上について、大橋ジムの大橋秀行会長は「生き生きと楽しそうにやっている。決闘に向かうというより、ゲームをやるような、楽しみにしている感じ。接していて、悲壮感がない。大舞台で注目もされるが、（重圧を感じている様子は）全くない」と明かした。また、どちらが先に主導権を握るかが大きなカギになるが、「１ラウンドが見ものですね。（序盤から）動きますね。俺は（中谷が）どうやって出てくるか、９割方わかっているけど。予測はついています」と、不敵に笑った。

一方、中谷陣営から視察に訪れたＭ・Ｔジムの村野健会長は「調子が良さそうですね」と井上の印象を明かし、「いろんなことを想定しているんだなと感じた。１ラウンド目から集中して取り組んでいかないといけない。いろんな作戦もあるが、実際に対峙（たいじ）して感じ取れる状態から動き出すことがお互いにあるかな」と話すにとどめた。