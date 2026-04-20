シャープは、デザインを一新したスリム・コンパクト設計の「穴なし槽シリーズ」全自動洗濯機4機種を発売する。

新製品は、本体幅を同社従来機に比べて35mmスリム化し、幅520mm（2025年度＜ES−SV8K＞と比較。幅555mm、ふたを折りたたんだ時の高さ1234mm）に設計。ふたを折りたたんだ状態で開いているときの高さは、同社従来機に比べて121mm低い1113mm（2025年度＜ES−SV8K＞と比較。幅555mm、ふたを折りたたんだ時の高さ1234mm）に抑えた。限られたスペースでも設置しやすく、洗濯機上部の空間をより有効に活用できる。



「 穴なし槽シリーズ 」 全自動洗濯機＜ES−SV8L−W（ ホワイト系 ）＞

＜ES−SV8L／SV7L＞は、「液体洗剤・柔軟剤自動投入」機能を搭載。新たに、自動投入タンクの前面に「透明窓」を設けることで、タンクを開けずに、洗剤の残量をひと目で確認できる。

また、同社独自（国内で販売されている全自動洗濯機・タテ型洗濯乾燥機において。穴なし槽。4月20日現在）の「穴なし槽」を活用した洗浄方法「穴なしサイクロン洗浄」に対応。高濃度の洗剤液が繊維の奥の汚れをしっかり分解する。加えて、「穴なし槽」と「ネイチャーテクノロジー」を応用した「ドルフィンパル」が強力な巻き上げ水流を生み出し、もみ洗いとこすり洗いのW洗浄効果を発揮。少ない水でも衣類の汚れをしっかり落とす。

［小売価格］オープン価格

［発売日］5月21日（木）

シャープ＝https://jp.sharp