俳優の森渉が20日、自身のアメブロを更新。長女・千笑（ちえ）ちゃんがフィギュアスケートの大会で2度目の優勝を果たしたことを報告し、娘が描く壮大な将来の夢を明かした。

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「娘の夢」と題して更新したブログで、森は「先日、娘がフィギュアスケートの大会で2回目の優勝をすることができました」と喜びの報告。5歳からスケートを始めた千笑ちゃんは、最近では毎日リンクに通うほどの熱心さで、急速に実力を伸ばしているという。

森は、千笑ちゃんがこれまでアスレチックの大会などで年上のクラスに混ざり、悔しい思いをしながら培ってきた経験や身体能力が、現在のスケートに活かされていると述べた。そんな愛娘が掲げた目標は、「オリンピックで金メダルを獲って自分のリンクを作る」というスケールの大きなものだという。

自身もオリンピック出場を目指して日々過酷なトレーニングを続けているという森。自身の練習・仕事・そして娘のサポートという多忙を極めるスケジュールに「なかなか大変」と本音を覗かせつつも、「自分の人生も子育ても後悔しないように家族で協力しながら成長していきたい」と、親子で世界の頂点を目指す覚悟を綴った。

最後には「娘の夢が叶うことを信じて、その日を楽しみにしながら全力で応援していきたいと思います」とつづった。