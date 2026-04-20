ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】神奈川県 地震による被害やけが人は確認されず 青森県で最… 【速報】神奈川県 地震による被害やけが人は確認されず 青森県で最大震度5強の強い地震 午後5時40分時点 【速報】神奈川県 地震による被害やけが人は確認されず 青森県で最大震度5強の強い地震 午後5時40分時点 2026年4月20日 17時56分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 神奈川県によりますと、県内で地震による被害やけが人は、午後5時40分時点で確認されていないということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 「老後2000万円問題」が「1238万円」になったワケ “ゆとりある老後”には1億円超、40年後は8600万円不足？【Nスタ解説】 関連情報（BiZ PAGE＋） リハビリ, 思いやり, 法要, 大船, 鎌倉, 神奈川, 上田, 世田谷区, 長野, 神事