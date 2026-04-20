「ナルミヤキャラクターズ」×ROUND1 コラボメニュー＆ルームなど企画が盛りだくさん
ラウンドワンジャパンは27日から7月26日の期間、ナルミヤ・インターナショナルが展開するブランドキャラクター「ナルミヤキャラクターズ」とのコラボキャンペーンを実施する。
【写真】人気キャラが勢ぞろい！コラボメニュー限定ノベルティ
全国のボウリングとカラオケ92店舗でコラボメニューを、スポッチャ併設店舗ではコラボポップコーンと、ドリンクとアイスを選んで自分だけのドリンクが作れるアレンジドリンクを販売。各店舗で販売する対象メニューを注文すると、コラボメニュー限定ノベルティがもらえる。
また、全国のボウリング97店舗、カラオケ92店舗、スポッチャ54店舗、ビリヤード46店舗、ダーツ74店舗でコラボパックを販売。各店舗で販売するコラボパックで施設を利用すると、コラボパック限定ノベルティと、期間限定で「ナルミヤキャラクターズ」特別フォトフレームが登場するラウンドワンオリジナルプリント機「Rism」の専用コインがもらえる。
吉祥寺店・梅田店の2店舗では、「ナルミヤキャラクターズ」の装飾を施したコラボルームを展開。コラボルームを利用すると、コラボパック限定ノベルティがプレゼントされる。
吉祥寺店・横浜駅西口店・梅田店・千種店・仙台泉店の5店舗では、コラボグッズ販売を実施。コラボイラストを使用した限定デザインのアイテムとなる。
また、吉祥寺店・横浜駅西口店・梅田店・千種店・仙台泉店・奈良ミ・ナーラ店の6店舗にて、コラボカプセルトイ販売を実施。さらに、全国のボウリング97店舗にて、ボウリングスコア表示モニターでの表示演出をコラボ仕様に変更することができ、ボウリングスコア登録キャンペーンも実施。連続した2ゲームの合計スコアが、男性：170ピン以上、女性：140ピン以上、小学生以下：100ピン以上達成でスコア入りオリジナルデザインA4ポスターがもらえる。
全国97店舗のラウンドワンオリジナルプリント機に「ナルミヤキャラクターズ」特別フォトフレームも登場する。
【写真】人気キャラが勢ぞろい！コラボメニュー限定ノベルティ
全国のボウリングとカラオケ92店舗でコラボメニューを、スポッチャ併設店舗ではコラボポップコーンと、ドリンクとアイスを選んで自分だけのドリンクが作れるアレンジドリンクを販売。各店舗で販売する対象メニューを注文すると、コラボメニュー限定ノベルティがもらえる。
吉祥寺店・梅田店の2店舗では、「ナルミヤキャラクターズ」の装飾を施したコラボルームを展開。コラボルームを利用すると、コラボパック限定ノベルティがプレゼントされる。
吉祥寺店・横浜駅西口店・梅田店・千種店・仙台泉店の5店舗では、コラボグッズ販売を実施。コラボイラストを使用した限定デザインのアイテムとなる。
また、吉祥寺店・横浜駅西口店・梅田店・千種店・仙台泉店・奈良ミ・ナーラ店の6店舗にて、コラボカプセルトイ販売を実施。さらに、全国のボウリング97店舗にて、ボウリングスコア表示モニターでの表示演出をコラボ仕様に変更することができ、ボウリングスコア登録キャンペーンも実施。連続した2ゲームの合計スコアが、男性：170ピン以上、女性：140ピン以上、小学生以下：100ピン以上達成でスコア入りオリジナルデザインA4ポスターがもらえる。
全国97店舗のラウンドワンオリジナルプリント機に「ナルミヤキャラクターズ」特別フォトフレームも登場する。