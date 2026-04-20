東北地方で最大震度5強を観測する地震がありました。

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この地震の影響で、北海道太平洋沿岸中部と青森県太平洋沿岸、岩手県に津波警報が出ています。

気象庁によりますと、午後4時53分ごろ、三陸沖を震源とする最大震度5強の地震が起きました。

地震の規模を示すマグニチュードは7.5で、深さは10キロと推定されています。

この地震の影響で、津波警報が北海道太平洋沿岸中部と青森県太平洋沿岸、岩手県に出ています。

津波注意報は北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸西部、青森県日本海沿岸、宮城県、福島県に出されています。

午後5時34分に岩手県久慈港で80センチの津波を観測しました。午後5時22分には宮古で40センチ、午後5時44分には青森県八戸港で30センチ、午後5時46分には浦河で20センチの津波を観測しています。また、えりも町庶野、むつ小川原港、釜石、大船渡でも観測中です。

津波警報・津波注意報が出ている地域の方は、高台に避難してください。高台がない場合は、高いビルの上か可能な限り海岸から遠いところへ逃げてください。津波は何度も繰り返し押し寄せます。身の安全を確保してください。

また、広い範囲で揺れが観測され、青森県階上町で震度5強、青森県八戸市、七戸町、東北町、盛岡市、岩手県宮古市などで震度5弱を観測しました。（ANNニュース）