メイファのフィギュアブランド「MuseMolds（ミューズモールド）」は、フィギュア「宇崎花 チアガールver.」と「宇崎月 チアガールver.」を4月21日より予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。

本製品は、アニメ「宇崎ちゃんは遊びたい！ω」より、宇崎家の長女「宇崎花」と、宇崎家の母「宇崎月」のチアガール姿を、それぞれ1/7スケールでフィギュア化したもの。

今回同ブランドの公式Xアカウントにて本製品の予約開始日を告知しているほか、大胆なチアガール衣装の2人をそれぞれ確認することができる。

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