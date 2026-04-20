ミューズモールド、「宇崎ちゃんは遊びたい！ω」よりチアガール衣装の「宇崎花」と「宇崎月」のフィギュアを4月21日予約開始！
【宇崎花 チアガールver.】 【宇崎月 チアガールver.】 予約開始：4月21日 発売日・価格：未定
メイファのフィギュアブランド「MuseMolds（ミューズモールド）」は、フィギュア「宇崎花 チアガールver.」と「宇崎月 チアガールver.」を4月21日より予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。
本製品は、アニメ「宇崎ちゃんは遊びたい！ω」より、宇崎家の長女「宇崎花」と、宇崎家の母「宇崎月」のチアガール姿を、それぞれ1/7スケールでフィギュア化したもの。
今回同ブランドの公式Xアカウントにて本製品の予約開始日を告知しているほか、大胆なチアガール衣装の2人をそれぞれ確認することができる。
＼明日予約開始📢／- MuseMolds（ミューズモールド） (@MuseMolds) April 20, 2026
TVアニメ『宇崎ちゃんは遊びたい！ω』より、宇崎ちゃんと宇崎ママが1/7スケールのチアガールで登場！！
✨4月21日より予約開始です✨
どうぞお楽しみに！🔜#宇崎ちゃん #宇崎花 #宇崎月 pic.twitter.com/YtgjwYuQoH
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