今日20日は、日差しや暖かい空気の影響で、最高気温が平年よりも高くなった所が多く、フェーン現象なども影響した日本海側では今年一番の暑さの所が多くなりました。また、暖かい日差しに誘われて桜の開花が進み、函館からは桜満開の便りが届きました。

今日20日は日本海側を中心に今年一番の暑さ

今日20日は、北日本から東日本にかけて晴れた所が多く、北日本から西日本の広い範囲に暖かい空気が流れ込みました。このため最高気温は全国的に平年よりも高くなり、日本海側を中心に今年一番の暑さとなった所が多くありました。午後4時までの最高気温は、小松市(石川)で28.6℃、京丹後市丹後(京都)は27.7℃、北秋田市鷹巣(秋田)は27.4℃で、いずれも今年最高です。日本海側の気温上昇には、南よりの風によるフェーン現象も影響しているとみられます。





東京都心では、午後4時までの最高気温は24.7℃で、夏日一歩手前となりました。

今日20日 函館で桜が満開 札幌はあさって22日に満開の予想

今日20日、最高気温17.6℃(午後4時まで)と今年2番目の暖かさとなった函館では、午後に気象台から桜(ソメイヨシノ)の満開が発表されました。平年より12日早く、昨年より8日早い満開です。函館の標本木は五稜郭公園にあり、おととい18日に開花が発表されたばかりでした。



今シーズン、北海道の桜は、各地とも平年よりかなり早い開花・満開の予想となっており、札幌はあさって22日頃、満開となる見込みです。