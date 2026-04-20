「ミキティーにしか見えない」庄司智春の娘2人が“ギャル化”!? 「やばー！！！」「指長い！」
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは4月19日、自身のInstagramを更新。“ギャルつけ爪”をした娘たちの写真を公開しました。
【写真】ギャル化した娘たち
コメントでは「長すぎてビックリしました」「つーたん指長い！！」「やばー！！！ほぼあらめろだ！！！！」「ギャル」「スゴイね 良かったね」と、絶賛の声が寄せられました。また「つーたんがミキティーにしか見えない」と、妻でタレントの藤本美貴さんに似ているという声も上がっています。
(文:多町野 望)
【写真】ギャル化した娘たち
「長すぎてビックリ」庄司さんは「エルフの荒川ちゃんから 娘さんにと貰ったギャルつけ爪。2人とも大喜びで手だけギャル化してました！ありがとう！ハッシュタグ！！」とつづり、1枚の写真を投稿。長女と次女が、ピンクや白のカラフルなつけ爪をしています。2人とも顔は隠れているものの、うれしそうな様子が伝わってきます。
「次女 字の練習」11日には「次女 字の練習 空に書きなさいって書かされてる 後ろの師匠 厳しい指導w」と、藤本さんが次女に字の指導をしている写真を4枚公開していた庄司さん。“厳しい指導”といいつつも、2枚目以降の写真で藤本さんは笑顔を見せており、親子の仲の良さがうかがえます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)