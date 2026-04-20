LDHは20日、公式サイトを更新し。所属するアーティスト・タレントに関する不適切な情報拡散への対応について注意喚起した。

同社は「最近、SNS上において、匿名の投稿・質問機能等を通じて寄せられた不確かな情報や、中傷的な指摘を、そのまま発信・引用・拡散する行為が確認されております」と報告。

「このような投稿や、それを共有・拡散することは、場合によっては当社所属アーティスト・タレントをはじめとする関係者を深く傷つけ、名誉や信用を損なうこともあります。当社としても、そのような状況を大変憂慮しております」とした。

「本来であれば、SNSは利用される皆さまの良識や思いやりにより、こうした投稿や拡散がなくなることが望ましいと考えております。しかしながら、今後、仮に所属アーティスト・タレントの権利侵害や業務への影響が生じていると判断した場合には、やむを得ず、記録の保全や関係各所との連携を行い、厳正に対処せざるを得ません」と警告し、「引き続き、不確かな情報、人格的に傷つけるような表現、憶測に基づく指摘の発信・拡散については十分にご注意いただきますよう、重ねてお願い申し上げます」と呼びかけた。