さまざまな人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、「シークレット キャッチ！ティニピン」のランチグッズが登場！

使いやすさにこだわったお弁当箱や直飲みボトルで、お子様のランチタイムをかわいらしくサポートしてくれます☆

スケーター「シークレット キャッチ！ティニピン」ランチグッズ

販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の量販店、専門店、雑貨店など

スケーターから、 幼稚園児や小学校低学年を中心に大人気のアニメ「シークレット キャッチ！ティニピン」のキャラクターたちをデザインしたランチグッズシリーズが登場。

お弁当箱や水筒、トリオセットなど、お子さんの毎日のランチタイムに欠かせない全5種がラインナップされています。

すべてのランチグッズが食洗機に対応しており、お手入れもしやすいのもポイントです☆

ABS2AM 食洗機対応スライド箸＆箸箱セット(名入れスペース付お箸)

価格：748円（税込）

サイズ：195×27×15mm

箸：16.5cm

スライド式で簡単に開閉できる箸と箸箱のセット。

お箸には名前を記入できるスペースがあります。

TACC2 食洗機対応スライドトリオセット(名入れスペース付お箸)

価格：1,650円（税込）

サイズ：約198×76×17mm

スプーン、フォーク、お箸がセットになった便利なトリオセット。

指で引き出すスライド式ケースで、お子さんも使いやすい形状です。

KE4A 食洗機対応プラコップ

価格：550円（税込）

サイズ：74×68mm

容量：200ml

お子さんの小さな手でも持ちやすい、プラスチック製のコップ。

電子レンジにも対応しています。

QAF2BA 食洗機対応ふわっとフタタイトランチボックス

価格：1,760円（税込）

サイズ：148×123×51mm

容量：360ml（中子130ml/1コ）

ドーム型のフタで、ご飯やおかずをふんわりと盛り付けられるお弁当箱。

便利な中子と仕切りが付属しており、おかずを分けて入れることができます。

フタを外せば電子レンジで加熱することができます。

PSB5SAN 食洗機対応直飲みプラワンタッチボトル

価格：1,870円（税込）

サイズ：約W95×Φ79×210mm

容量：480ml

ボタンを押すだけで簡単にフタが開く、直飲みタイプの水筒。

軽くて持ち運びやすいプラスチック製で、お子様のお出かけにぴったりです。

『キャッチ！ティニピン』とは

2020年から海外で放送されている幼稚園児や小学生低学年中心に人気の3DCGアニメ『キャッチ！ティニピン』

女の子の好きな『お姫様』『妖精』『魔法』など、ワクワクするキーワードがいっぱいつまっています。

主人公は魔法の国のプリンセス「ローミー」

地球へ落とされてしまった小さな妖精「ティニピン」を探しながら、「ティニピン」に関わる色々な事件を解決して、周囲の人々と交流を深め、成長していく物語です。

シリーズ3作品目となる「シークレット キャッチ！ティニピン」が絶賛放送・配信中！

毎日のランチタイムが楽しくなる、「シークレット キャッチ！ティニピン」のランチグッズ！

スケーター「シークレット キャッチ！ティニピン」ランチグッズは、スケーター公式オンラインショップなどで販売中です。

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